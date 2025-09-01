Vila dos Idosos transforma cuidado em lar e dignidade em realidade

Campo Grande inaugura o primeiro condomínio de locação social para idosos do Brasil, e histórias de vida se encontram em um novo começo.

Era manhã de sexta-feira quando Campo Grande escreveu um novo capítulo na sua história de inclusão social. No cruzamento da Avenida Fábio Zahran com a Fernando Corrêa da Costa, as lágrimas se misturavam com sorrisos largos no evento de inauguração do Condomínio da Melhor Idade “Marilda Torres de Deus”, o primeiro condomínio da Capital a adotar o modelo de locação social. Quarenta apartamentos foram sorteados entre idosos de baixa renda, que agora passam a ter a oportunidade de viver com dignidade, segurança e qualidade de vida.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

A prefeita Adriane Lopes, que liderou a entrega, destacou o caráter inovador e humano do empreendimento, mais conhecido como ‘Vila dos Idosos’. “Esse projeto mostra que é possível unir responsabilidade social e inovação. Estamos cuidando das pessoas que ajudaram a construir nossa cidade, oferecendo moradia acessível, adaptada e segura. É uma conquista que vai muito além das paredes, porque devolve sonhos e esperança”, afirmou.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Entre os contemplados, a aposentada Edilma Cintra de Oliveira, de 65 anos, não conseguiu conter as lágrimas. “Nossa, eu nem consigo falar. Isso aqui é um presente de Deus na minha vida. Quando vi esse monte de gente, não acreditei que meu nome seria sorteado, mas foi. Eu tô feliz demais”, disse, com a voz embargada.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Valdelice Luisa da Silva, 64 anos, comemorou como quem vê o impossível acontecer. “É uma emoção muito grande, só gratidão. Estou inscrita na EMHA desde 2003 e sempre vivi de aluguel. Foram anos de espera, e hoje ter um cantinho digno para morar é uma maravilha. Sou aposentada pelo LOAS e não recebo muito, então essa oportunidade significa paz e qualidade de vida”, contou, radiante.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

A mesma emoção tomou conta de Odilze Reis Vera, 61 anos, ao visitar pela primeira vez seu novo lar. “Nossa, esperei por isso por mais de 20 anos e agora Deus resolveu olhar pra mim. É muito emocionante. O apartamento é lindo demais, o banheiro é espaçoso, já tô até imaginando tudo ajeitado com minhas coisinhas”, disse sorrindo.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

E para Maria Diana, 66 anos, natural do Maranhão, mas campo-grandense de coração, a conquista foi motivo de festa. “Moro aqui desde 1980. Aprendi a amar Campo Grande e hoje não saio mais daqui. Agora que consegui esse apartamento, aí que eu não saio daqui mesmo”, brincou.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Mais que um teto, um lar

As unidades possuem 33,70 m², com sala integrada à cozinha, área de serviço e quarto com banheiro adaptado às normas de acessibilidade. Corredores amplos, elevadores e escadas de emergência completam a estrutura pensada para oferecer conforto e segurança.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

O condomínio vai além do básico: conta com capela, salas de convivência e espaços multiuso para promover integração e qualidade de vida. Dez salões comerciais no térreo devem receber parcerias com o comércio local, ajudando na manutenção do espaço e na vida comunitária.

O projeto, que contou com suporte do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), foi reconhecido nacionalmente com o Prêmio Selo de Mérito 2025, uma das maiores premiações de habitação do Brasil.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Para o diretor-presidente da EMHA, o pioneirismo de Campo Grande marca uma virada de chave. “É uma honra estar ao lado da prefeita Adriane nesse momento histórico, mostrando que é possível fazer aqui o que já é referência em outros países. A Vila da Melhor Idade representa inovação, inclusão e cuidado com quem mais precisa, garantindo dignidade e qualidade de vida para a população idosa”, destacou.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Próximo passo

Após o sorteio, a EMHA dará andamento ao processo, convocando os contemplados para a apresentação da documentação e, em seguida, a tão aguardada entrega das chaves.

Mais que apartamentos, a Vila da Melhor Idade é a prova de que Campo Grande está construindo, com coragem e sensibilidade, uma cidade que cuida dos seus cidadãos em todas as fases da vida. Para cada novo morador, o sentimento é o mesmo: a conquista de um espaço digno, seguro e acolhedor para viver bem.