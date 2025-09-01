Prefeitura participa da entrega de nova ala do Hospital Alfredo Abrão

A Prefeitura de Campo Grande participou, nesta segunda-feira (1º), da inauguração de mais uma importante conquista para a saúde pública: a entrega da nova ala de atendimento humanizado do Hospital de Câncer Alfredo Abrão (HCAA), em Campo Grande. Localizada no 4º andar da Unidade III – Nelson Buainain, a nova estrutura reforça o compromisso com o acolhimento e o cuidado integral aos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), marcando mais um avanço histórico na luta contra o câncer no Estado.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Durante a solenidade, a prefeita Adriane Lopes destacou que a entrega é resultado de um trabalho sério, transparente e comprometido com a vida das pessoas. “Começamos a semana com uma excelente notícia para a saúde do nosso Estado, especialmente da Capital. Isso é gestão, é compromisso com a causa pública, é trabalho sério. Tenho acompanhado desde o início esse processo e me orgulho de ver a nova realidade do Hospital. É um trabalho de impacto real na vida das pessoas. No momento de fragilidade, durante uma doença, é quando o cidadão mais precisa de acolhimento — e a humanização no atendimento faz toda a diferença”, afirmou a prefeita.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

A presidente do Hospital, Sueli Lopes Telles, também ressaltou a importância da nova estrutura. “Nosso compromisso vai além das estruturas físicas. Esta conquista é um símbolo de esperança, acolhimento e dignidade para nossos pacientes. Um avanço possível graças à união de forças comprometidas. O hospital é um espaço de cuidado integral e assistência com qualidade.”

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

O governador Eduardo Riedel reafirmou o compromisso com a saúde pública e com o Hospital Alfredo Abrão. “Não se faz saúde sozinho. Não existe saúde do Estado e do Município de forma separada — existe saúde, e ela precisa ser coordenada. É preciso união para alcançar bons resultados, otimizar recursos e garantir resposta efetiva à população. No ano passado, entregamos um andar. Agora, mais um. E até o início do próximo ano, entregaremos o primeiro e o segundo andares, consolidando este equipamento como referência completa em oncologia no Estado.”

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

O investimento na nova ala foi de R$ 1,2 milhão, oriundo do Governo do Estado. A estrutura conta com 32 leitos modernos e equipados, projetados para oferecer conforto e atendimento humanizado a pacientes do SUS. Com essa ampliação, somada aos 32 leitos inaugurados em dezembro de 2024, o HCAA passa a contar com 124 leitos — entre enfermarias, UTI e leitos-dia — sendo 55 habilitados pelo SUS, 9 particulares e os 60 novos também destinados ao sistema público.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

O novo pavimento já está pronto para uso. Parte do mobiliário foi adquirida com recursos remanescentes de bazares realizados pela Receita Federal.

O Hospital de Câncer Alfredo Abrão é uma instituição privada, filantrópica, fundada em 1995 pela Fundação Carmem Prudente de Mato Grosso do Sul. Referência em oncologia no Estado, o HCAA é responsável por 72% dos atendimentos oncológicos realizados pelo SUS em MS — o que significa que, a cada 10 pacientes com câncer atendidos pelo SUS, 7 são tratados no hospital. Apenas em 2024, a instituição já contabilizou mais de 224 mil atendimentos e realiza, em média, 17 mil procedimentos por mês, unindo excelência técnica, tecnologia e acolhimento humanizado.

#ParaTodosVerem As imagens mostram a inauguração do novo andar e autoridades.