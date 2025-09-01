Whats

WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
Política

CPMI ouve advogado que investiga fraude das mensalidades associativas

Eli Cohen foi um dos primeiros a investigar descontos de aposentados

01/09/2025 21h45
Por: Redação
Fonte: Agência Brasil
© Joédson Alves/Agência Brasil/ARQUIVO
© Joédson Alves/Agência Brasil/ARQUIVO

Deputados federais e senadores que integram a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito ( CPMI ) do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) devem ouvir, nesta segunda-feira (1º), o depoimento do advogado investigativo Eli Cohen, um dos primeiros a investigar os descontos de mensalidades associativas feitos, ilegalmente, nos benefícios previdenciários de milhões de aposentados e pensionistas de todo o Brasil.

A oitiva de Cohen está agendada para começar às 16h. A convocação foi solicitada por parlamentares de diferentes partidos e distintas orientações ideológicas: o deputado Alfredo Gaspar (União-AL), que é relator da CPMI, e os senadores Fabiano Contarato (PT-ES) e Rogério Marinho (PL-RN).

Cohen começou a se inteirar sobre o assunto no início de 2021, após ter sido procurado pelo gestor de uma das dezenas de entidades autorizadas pelo INSS a ofertar a possibilidade de seus associados pagarem as mensalidades associativas por intermédio do desconto em folha, deduzindo os valores diretamente de suas aposentadorias ou pensões.

Ao propor que Cohen seja ouvido, o senador Contarato destacou que, “ao atuar em processos judiciais ligados à apuração das fraudes”, o advogado reuniu “provas documentais relevantes — incluindo mensagens eletrônicas, registros internos e comunicações empresariais — que indicam o uso indevido de dados pessoais sigilosos de aposentados obtidos a partir dos sistemas do INSS”.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Já o deputado Alfredo Gaspar justificou seu requerimento destacando que os fatos apurados por Cohen ainda em 2021 o levaram a concluir que as fraudes contra aposentados e pensionistas do INSS “não seriam irregularidades isoladas, mas sim um caso de fraude endêmica”. O que, na avaliação do senador Rogério Marinho, torna “imprescindível que o advogado seja ouvido” pela CPMI a fim de “compartilhar sua experiência e [conclusões acerca do] modus operandi das entidades associativas”.

Criada em agosto deste ano, a CPMI tem 180 dias para apurar os casos de descontos indevidos. O plano de trabalho aprovado pelos membros da comissão estabelece que cabe ao grupo, entre outras coisas, investigar o funcionamento do esquema fraudulento, identificar os envolvidos e quantificar os danos individuais e coletivos, propondo mecanismos de reparação e de restituição integral dos valores cobrados ilegalmente.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Valter Campanato/Agência Brasil Nova tecnologia vai mudar forma como brasileiros assistem televisão
© José Cruz/Agência Brasil Dino dá 10 dias para Motta explicar trâmite do PL sobre adultização
© Marcelo Camargo/Agência Brasil Lula critica atuação de Eduardo Bolsonaro nos EUA e defende cassação
Nioaque, MS
Atualizado às 01h05
24°
Tempo limpo Máxima: 39° - Mínima: 24°
23°

Sensação

2.77 km/h

Vento

39%

Umidade

Anuncie
whats 300x250
300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 4 horas CPMI do INSS pede ao STF a prisão preventiva de 21 envolvidos em fraudes
Há 4 horas PGM de Campo Grande dá salto tecnológico com sistema digital
Há 5 horas Utilidade Pública é proposta a entidade assistencial de Chapadão do Sul
Há 5 horas Vila dos Idosos transforma cuidado em lar e dignidade em realidade
Há 5 horas Fumacê circula por nove bairros nesta segunda-feira (01)
Anúncio
Mais lidas
1
Há 3 dias Lincoln Fonseca traz Renê Simões e muda o jogo no futebol de Mato Grosso do Sul Em entrevista, Lincoln foi direto. “Trazer o professor Renê Simões para Mato Grosso do Sul é dar a chance de nossos treinadores aprenderem com um dos maiores líderes do futebol mundial.
2
Há 6 dias Polícia Civil participa do desfile em comemoração ao aniversário de 126 anos de Campo Grande
3
Há 3 dias Nioaque recebe a 5ª edição da Liga Terrão Estadual 2025 neste fim de semana
4
Há 3 dias Professores de Nioaque participam do Curso de Formação de Treinadores de Futebol em MS
5
Há 5 dias Senado vai debater reajuste de fundo e salários da polícia do Distrito Federal
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados