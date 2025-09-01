Whats

Senado Federal

Educação física é ferramenta de saúde pública e inclusão, aponta sessão especial

A relevância da educação física como ferramenta de saúde pública, inclusão e promoção da qualidade de vida foi o foco da sessão especial realizada ...

01/09/2025 20h42
Por: Redação
Fonte: Agência Senado
Senado celebrou em sessão especial nesta segunda o Dia do Profissional de Educação Física - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado
Senado celebrou em sessão especial nesta segunda o Dia do Profissional de Educação Física - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado

A relevância da educação física como ferramenta de saúde pública, inclusão e promoção da qualidade de vida foi o foco da sessão especial realizada nesta segunda-feira (1º), em celebração ao Dia do Profissional de Educação Física.

Instituída a partir da Lei 9.696, de 1998 , que regulamentou a profissão no Brasil, a data foi destacada por parlamentares e especialistas como símbolo da luta por reconhecimento, valorização e políticas públicas que estimulem hábitos saudáveis em toda a sociedade.

"Guardiões"

Autora do requerimento ( RQS 355/2025 ) para a realização da sessão, a senadora Leila Barros (PDT-DF) ressaltou o impacto da categoria na saúde da população.

— Os profissionais de educação física são os guardiões da qualidade de vida, da promoção da saúde e do incentivo ao esporte em todas as dimensões. Mais do que uma comemoração, este é um ato de reconhecimento a homens e mulheres que transformam vidas por meio do movimento, da disciplina e do cuidado integral com a saúde física e mental da população — declarou Leila Barros.

A senadora lembrou que o sedentarismo e a obesidade avançam no país e reforçou que a atuação desses profissionais ajuda a reduzir os custos do Sistema Único de Saúde (SUS).

Leila destacou ainda que Brasília está entre as capitais com maior percentual de praticantes regulares de atividade física, resultado, segundo ela, do trabalho de educadores em escolas, academias, clubes e projetos sociais.

Formação acadêmica

O professor Martim Francisco Bottaro, diretor da Faculdade de Educação Física da Universidade de Brasília (UnB), enfatizou o papel das universidades na formação de profissionais preparados para diferentes áreas de atuação.

— É impossível falar da grandeza da educação física sem destacar o papel central das universidades. É nelas que a prática se encontra com a ciência, que deixamos de ser apenas admiradores do esporte e nos tornamos profissionais capazes de atuar na saúde pública, na educação física escolar, no lazer, na inclusão social e na produção de conhecimento científico — resumiu.

Transformação social

Para o senador Izalci Lucas (PL-DF), o alcance da profissão vai além das atividades esportivas.

— O profissional de educação física é um agente de transformação social. Ele atua na prevenção de doenças, na reabilitação, no envelhecimento ativo e na formação de cidadãos. Mais do que ciência do movimento, a educação física é também ciência da convivência, porque promove valores como respeito, disciplina, superação, trabalho em equipe e inclusão — afirmou.

Reconhecimento

Claudio Augusto Boschi, presidente do Conselho Federal de Educação Física (Confef), destacou o avanço da profissão desde a regulamentação e a importância do diálogo com o Parlamento.

— É muito gratificante para o profissional de educação física participar de uma solenidade no Senado no dia em que se celebra nossa profissão. O Brasil é hoje o segundo maior mercado mundial na área de academias, e isso mostra a força e a competência dos profissionais e empreendedores do setor — citou.

Leila Barros presidiu a sessão:
Leila Barros presidiu a sessão: "profissionais de educação física são os guardiões da qualidade de vida" - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado
Profissionais de educação física ocuparam o Plenário do Senado na sessão especial - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado
Profissionais de educação física ocuparam o Plenário do Senado na sessão especial - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado
Execução do Hino Nacional durante a sessão, interpretado pela Banda de Música do Colégio Militar do Distrito Federal, sob regência do 1º tenente José Sandro Martins da Costa - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado
Execução do Hino Nacional durante a sessão, interpretado pela Banda de Música do Colégio Militar do Distrito Federal, sob regência do 1º tenente José Sandro Martins da Costa - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado
