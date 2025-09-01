Whats

Mato Grosso do Sul

Com apoio do Governo do Estado, Hospital de Câncer inaugura quarto andar e amplia leitos para oncologia

Com objetivo de atender mais pacientes e fortalecer o tratamento oncológico no Estado, o Hospital de Câncer Alfredo Abrão (HCAA) inaugurou o quarto...

01/09/2025 19h38
Por: Redação
Fonte: Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Com objetivo de atender mais pacientes e fortalecer o tratamento oncológico no Estado, o Hospital de Câncer Alfredo Abrão (HCAA) inaugurou o quarto andar do seu prédio, que vai oferecer mais 32 leitos para quem precisa. A obra e os equipamentos tiveram o apoio e investimentos do Governo de Mato Grosso do Sul.

O governador Eduardo Riedel participou da inauguração nesta segunda-feira (1), no saguão do hospital. “A saúde pública se constrói no dia a dia, com muita parceria, planejamento e diálogo. Não se faz sozinho, é uma soma de esforços. Vamos continuar nesta trajetória de apoio, até encerrar os sete andares do hospital. Com um equipamento completo, infraestrutura, tecnologia e bons profissionais à disposição dos pacientes”, destacou.

>Governador Eduardo Riedel durante solenidade de inauguração
>Governador Eduardo Riedel durante solenidade de inauguração

A nova ala é equipada com o que há de mais moderno em equipamentos. Ela foi projetada para garantir conforto, dignidade e atendimento humanizado aos pacientes do SUS (Sistema Único de Saúde). A finalização do 4º andar foi viabilizada com o investimento de R$ 1,2 milhão do Governo do Estado.

“Hoje é um daqueles dias que o coração fala mais alto. Com muita honra e emoção, celebramos mais um grande marco na história da oncologia do Estado. A inauguração do quarto andar com 32 novos leitos dedicados exclusivamente ao atendimento oncológico. Estamos avançando com solidez e compromisso à saúde. Esta conquista não é apenas uma ampliação física, ela é um símbolo de esperança, acolhimento e dignidade para nossos pacientes. Só foi possível graças a união de forças comprometidas com o maior bem que temos, que é a vida”, descreveu a presidente do HCAA, Sueli Lopes Telles.

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Ampliação

Com esta nova entrega, o HCAA amplia sua capacidade para 124 leitos, incluindo enfermarias, UTI e leitos-dia sendo: 55 já habilitados SUS, 9 particulares e 60 novos disponíveis ao SUS. O novo pavimento já está pronto para uso, com parte do mobiliário adquirido com recursos remanescentes de bazares da Receita Federal.

A administração do hospital já está em tratativas com os órgãos públicos para viabilizar o financiamento dos recursos necessários à expansão dos atendimentos, de forma a assegurar que os pacientes possam utilizar os novos leitos disponíveis em sua totalidade, ampliando o cuidado especializado oferecido pela instituição, na luta contra o câncer.

Maurício Simões
Maurício Simões
Sueli Lopes Telles
Sueli Lopes Telles

O Hospital de Câncer Alfredo Abrão é uma instituição privada filantrópica, referência em oncologia no Mato Grosso do Sul, responsável por 72% dos atendimentos oncológicos do Estado. Isso significa que, de cada 10 pacientes com câncer atendidos pelo SUS, 7 são tratados na unidade.

Com uma média de 17 mil procedimentos por mês e 224.729 atendimentos realizados apenas em 2024, o hospital é reconhecido pela excelência, tecnologia e atendimento humanizado.

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

“A primeira reunião que fiz a frente da SES (Secretaria Estadual de Saúde) foi em relação ao Hospital do Câncer. Hoje estamos inaugurando o quarto andar neste novo paradigma assistencial do hospital. Estamos cumprindo o que foi acordado, mas temos ainda muito trabalho pela frente”, ponderou o secretário estadual de Saúde, Maurício Simões.

Ele destacou que além da estrutura, também é preciso pensar nos recursos para o funcionamento das unidades. “Finalizar obra não é o mais desafiador e sim os recursos para gerar o custeio. Neste aspecto temos um projeto de parceria da SES com vários hospitais para transformar a energia (unidades) em renovável. Eles vão se beneficiar com a economia de gastos”.

Leonardo Rocha, Comunicação do Governo de MS
Fotos: Álvaro Rezende

ATENÇÃO: confira   aqui o pack imprensa  com as imagens de apoio e entrevista coletiva

