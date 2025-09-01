22ª Semana do Pescado é lançada nesta segunda-feira na ALEMS

Todo ano no mês de setembro é realizada a semana do pescado, em todo o Brasil, com o objetivo de estimular a demanda e promover o desenvolvimento da cadeira produtiva do pescado, com a divulgação sobre os benefícios do consumo do produto. Representantes de entidades de classe, federação, associações e colônias de pescadores, produtores, fornecedores, instituições de pesquisas, varejistas e órgãos governamentais da cadeia produtiva do pescado debateram o assunto. Nesta segunda-feira (1º) aconteceu o lançamento da 22ª Semana do Pescado em Mato Grosso do Sul.

Marcelo Heitor Silvestre dos Santos, superintendente Federal da Pesca e Aquicultura no Estado de Mato Grosso do Sul, ressaltou a importância desse consagramento de esforços. “É o setor produtivo, os setores do comércio, dos trabalhadores, agricultores familiares, dos frigoríficos, dos Poderes constituídos, prefeituras municipais, Governo do Estado, Governo Federal, no sentido de fazer da Semana do Pescado a segunda semana santa”, declarou.

O deputado federal Vander Loubet (PT) também prestigiou o lançamento da 22ª Semana do Pescado. “A bancada está à disposição para estarmos nas demandas e nas dificuldades, podermos juntos encontrar soluções, a iniciativa é muito importante, dá visibilidade reunir os representantes deste segmento, a presença dos órgãos do Governo Federal junto a cadeia de produção facilita achar alternativas. Isso é estratégico para o Mato Grosso do Sul. Existe um espaço enorme para ampliar nossa produção”, avalia.

A deputada federal Camila Jara (PT) falou sobre o sucesso de encontros como esse. “Audiências fundamentais para que a gente consiga pensar e estruturar todas as demandas da sociedade e pensar o futuro. Tive a oportunidade de estar no ano passado no Mato Grosso para construir a legislação do Pantanal e falei com várias entidades representativas dos pescadores que estavam desesperadas com as legislações de lá. Essas oportunidades de escutas facilitam a construção e efetivam as políticas públicas, e essa união de todos aqui é sinônimo de sucesso”, detalhou.

Foto: Reprodução/Assembleia Legislativa - MS Alvira Appel Soares é presidente da Afecetur

Sem o consumo não haveria cadeia produtiva do peixe. Sobre isso, Alvira Appel Soares de Melos, presidente da Associação da Feira Central, Cultura e Turística de Campo Grande (Afecetur), destacou a importância do consumidor. “Não haveria tanques ou criadores se não houvesse o consumo final, e nós somos exatamente a ponta final de turismo. A Feira Central é palco para que todos os senhores possam ter seus espaços de cultura e descentralização da cultura final e do consumo. Quando começamos esse produto de turismo havia apenas um restaurante com um prato a base de peixe, hoje é o 3º prato da nossa economia”, detalhou.

O evento contou com palestra de Tony Mauro Nascimento, coordenador da cadeia de piscicultura da Gerência de Desenvolvimento Agrário e Abastecimento (GDA) da Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer), sobre estratégia preventiva e sustentável para a Tilapicultura. A banda de música da guarda civil metropolitana de Campo Grande, regida pelo Maestro Kleber Furst, se apresentou antes e durante o evento.

Serviço