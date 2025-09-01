Whats

Aniversário
Legislativo - MS

22ª Semana do Pescado é lançada nesta segunda-feira na ALEMS

Todo ano no mês de setembro é realizada a semana do pescado, em todo o Brasil, com o objetivo de estimular a demanda e promover o desenvolvimento d...

01/09/2025 19h38
Por: Redação
Fonte: Assembleia Legislativa - MS
Lançamento da 22ª Semana do Pescado foi lançada na Assembleia Legislativa nesta manhã
Lançamento da 22ª Semana do Pescado foi lançada na Assembleia Legislativa nesta manhã

Todo ano no mês de setembro é realizada a semana do pescado, em todo o Brasil, com o objetivo de estimular a demanda e promover o desenvolvimento da cadeira produtiva do pescado, com a divulgação sobre os benefícios do consumo do produto. Representantes de entidades de classe, federação, associações e colônias de pescadores, produtores, fornecedores, instituições de pesquisas, varejistas e órgãos governamentais da cadeia produtiva do pescado debateram o assunto. Nesta segunda-feira (1º) aconteceu o lançamento da 22ª Semana do Pescado em Mato Grosso do Sul. 

Marcelo Heitor Silvestre dos Santos, superintendente Federal da Pesca e Aquicultura no Estado de Mato Grosso do Sul, ressaltou a importância desse consagramento de esforços. “É o setor produtivo, os setores do comércio, dos trabalhadores, agricultores familiares, dos frigoríficos, dos Poderes constituídos, prefeituras municipais, Governo do Estado, Governo Federal, no sentido de fazer da Semana do Pescado a segunda semana santa”, declarou.

O deputado federal Vander Loubet (PT) também prestigiou o lançamento da 22ª Semana do Pescado. “A bancada está à disposição para estarmos nas demandas e nas dificuldades, podermos juntos encontrar soluções, a iniciativa é muito importante, dá visibilidade reunir os representantes deste segmento, a presença dos órgãos do Governo Federal junto a cadeia de produção facilita achar alternativas. Isso é estratégico para o Mato Grosso do Sul. Existe um espaço enorme para ampliar nossa produção”, avalia.

A deputada federal Camila Jara (PT) falou sobre o sucesso de encontros como esse. “Audiências fundamentais para que a gente consiga pensar e estruturar todas as demandas da sociedade e pensar o futuro. Tive a oportunidade de estar no ano passado no Mato Grosso para construir a legislação do Pantanal e falei com várias entidades representativas dos pescadores que estavam desesperadas com as legislações de lá. Essas oportunidades de escutas facilitam a construção e efetivam as políticas públicas, e essa união de todos aqui é sinônimo de sucesso”, detalhou.

Foto: Reprodução/Assembleia Legislativa - MS
Foto: Reprodução/Assembleia Legislativa - MS
Alvira Appel Soares é presidente da Afecetur

Sem o consumo não haveria cadeia produtiva do peixe. Sobre isso, Alvira Appel Soares de Melos, presidente da Associação da Feira Central, Cultura e Turística de Campo Grande (Afecetur), destacou a importância do consumidor. “Não haveria tanques ou criadores se não houvesse o consumo final, e nós somos exatamente a ponta final de turismo. A Feira Central é palco para que todos os senhores possam ter seus espaços de cultura e descentralização da cultura final e do consumo. Quando começamos esse produto de turismo havia apenas um restaurante com um prato a base de peixe, hoje é o 3º prato da nossa economia”, detalhou.

O evento contou com palestra de Tony Mauro Nascimento, coordenador da cadeia de piscicultura da Gerência de Desenvolvimento Agrário e Abastecimento (GDA) da Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer), sobre estratégia preventiva e sustentável para a Tilapicultura. A banda de música da guarda civil metropolitana de Campo Grande, regida pelo Maestro Kleber Furst, se apresentou antes e durante o evento. 

Serviço

Para saber mais sobre o evento, acesse o site da Semana do Pescado. 

