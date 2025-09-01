Polícia Civil marca presença no 2º NaviNerd em Naviraí

A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul participou, no último sábado (30), do 2º NaviNerd – Jornada MS-CON 2025, realizado no Lions Club de Naviraí. O evento reuniu mais de 100 expositores de diversas cidades do Estado e se consolidou como a maior convenção de cultura, ciência e tecnologia do Conesul. Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

Equipes da Delegacia Regional de Naviraí, da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) e da 1ª Delegacia estiveram presentes, reforçando a segurança do público, orientando sobre prevenção de crimes e promovendo integração entre a comunidade e a instituição. A programação contou com 40 estandes de economia criativa, 22 de inovação e tecnologia, 12 de artistas de desenho, pintura e quadrinhos, 10 espaços de experiências imersivas e cinco áreas de alimentação.

O palco principal recebeu apresentações musicais e concursos, com destaque para o rock. Houve ainda competições de cosplay, ping pong, xadrez, pintura e desenho de anime, além do “Cospet” e da disputa de K-pop, garantindo entretenimento para todas as idades.

O evento reforçou a importância da integração entre segurança pública, cultura e tecnologia. E a presença da Polícia Civil assegurou que a população participasse das atividades com tranquilidade.