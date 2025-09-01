Polícia Militar em Três Lagoas realiza a prisão de casal por furto de fios de iluminação pública

Três Lagoas – MS, no dia 30 de agosto, os policiais militares do 2º Batalhão de Polícia Militar realizaram a prisão de um casal por furto de fios.

Neste sábado, por volta de 1h, uma de radiopatrulha do 2º BPM durante patrulhamento ostensivo e preventivo, quando na avenida Custódio Andries, logrou êxito na abordagem e captura de um casal no momento em que furtavam fios da rede de iluminação pública.

Durante a abordagem foi localizado 2 facões e 1 alicate, utilizados no corte dos fios das caixas de distribuições de energia do canteiro central, que se encontravam abertas e com a parte elétrica danificada pelos criminosos.

Diante dos fatos o masculino de 35 anos, que é reincidente no crime de furto de fios, e a mulher de 35 anos receberam voz de prisão e foram apresentados na Delegacia de Polícia.

