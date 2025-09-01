Confira as interdições para o Desfile da Independência

(67) 99142-9066
A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) informa as interdições programadas para o desfile de 07.09.2025.
Interdições de Trânsito Cronograma
06/09/2025, à partir das 15:00h
Av. Afonso Pena x Av. Calógeras
Av. Afonso Pena x R. 14 de Julho
Av. Afonso Pena x R. Rui Barbosa
R. 13 de Maio x R. Dom Aquino
R. 13 de Maio x R. Barão do Rio Branco
07/09/2025, à partir das 05:00h
R. 14 de Julho x R. Eça de Queiroz
R. 14 de Julho x Tv. Guia Lopes
R. 14 de Julho x Tv. Cel. Mario Peixoto
R. 14 de Julho x Tv. Camões
R. 14 de Julho x Tv. Cel Edgard Gomes
R. 14 de Julho x R. Gal Melo
R. 13 de Maio x Av. Mato Grosso
Av. Mato Grosso x Av. Calógeras
Av. Mato Grosso x R. Rui Barbosa
Av. Calógeras x R. Antonio Maria Coelho
R. 14 de Julho x R. Maracaju
R. 14 de Julho x R. Mal. C. M. Rondon
R. 14 de Julho x R. Barão do Rio Branco
R. 14 de Julho x Av. Fernando C. da Costa
R. 13 de Maio x Av. Fernando C. da Costa
Av. Calógeras x R. Sete de Setembro
Av. Calógeras x R. 26 de Agosto
R. Rui Barbosa x Av. Fernando C. da Costa
R. Rui Barbosa x R. 15 de Novembro
R. Rui Barbosa x R. Dom Aquino
R. Rui Barbosa x R. Maracaju
R. Rui Barbosa x Av. Mato Grosso.
VIAS ALTERNATIVAS
R. Eça de Queiroz;
Av. Ernesto Geisel;
Av. Fernando C. da Costa(sentido centro/bairro);
Av. Calógeras;
R. Rui Barbosa.
A Agetran reforça a importância de atenção redobrada por parte dos condutores durante o período das interdições para garantir a segurança e a fluidez do trânsito.
