Prefeitura abre cadastro para instrutores da Escola de Governo

Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Administração e Inovação (Semadi), publicou no Diogrande n. 8.042, desta segunda-feira (1º), o Edital n. 01/2025-03, que trata do cadastramento de servidores municipais interessados em atuar como instrutores na Escola de Governo (EGOV).

O processo tem como objetivo a formação de um Banco de Cadastro de Instrutores, contemplando as funções de instrutor de cursos, instrutor de Língua Brasileira de Sinais (Libras), tutor e/ou conteudista. A medida atende ao excepcional interesse da Administração Municipal e busca fortalecer a política de capacitação contínua dos servidores públicos.

Podem se cadastrar servidores efetivos da Prefeitura Municipal de Campo Grande que possuam curso de nível superior e experiência em cursos de formação vinculados às dimensões do Plano Municipal de Capacitação da EGOV.

O processo será realizado em três etapas: inscrição on-line, de caráter eliminatório; análise documental, também eliminatória; divulgação do Banco de Cadastro de Instrutores.

Os servidores poderão se inscrever em uma ou mais funções, de acordo com a sua formação e experiência profissional. O cadastro terá validade de 12 meses, podendo ser prorrogado pelo mesmo período conforme necessidade da Administração.

As inscrições estarão abertas de 2 a 22 de setembro de 2025, exclusivamente pela internet, no link: https://forms.gle/4QazgE5FUY96mbLR7.

Para comprovação da experiência profissional na Prefeitura, os candidatos deverão apresentar declaração obtida no Portal do Servidor: http://www.campogrande.ms.gov.br/servidor/ .

Mais informações do edital disponíveis no link: https://diogrande.campogrande.ms.gov.br/download_edicao/eyJjb2RpZ29kaWEiOiI5OTY5In0%3D.pdf

A Semadi reforça que é responsabilidade dos candidatos acompanhar todas as etapas previstas no edital.