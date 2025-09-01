Polícia Militar em Três Lagoas recupera motocicleta

Três Lagoas – MS, no dia 30 de agosto, os policiais militares do 2º Batalhão de Polícia Militar recuperaram uma motocicleta.

Neste sábado, por volta das 21h30, uma guarnição da Força Tática do 2º BPM durante policiamento deslocou na rua Queirozinho, na Vila dos Ferroviários, onde foi localizado abandonado em um terreno baldio uma motocicleta Honda/CG Titan, de cor preta, aparentando ser produto de furto.

Ante o fato o veículo foi apresentado na Delegacia de Polícia, para as demais providências cabíveis.

Assessoria de Comunicação Social do 2º BPM

