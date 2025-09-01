Whats

PM - MS

Polícia Militar prende suspeito de estupro de vulnerável em Paranaíba durante Operação Shamar

Na tarde de30 de agosto de 2025, por volta das14h30, aPolícia Militar, no âmbito daOperação Shamar, foi acionada via 190 para atender uma ocorrênci...

01/09/2025 14h13
Por: Redação
Fonte: PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS

Na tarde de30 de agosto de 2025, por volta das14h30, aPolícia Militar, no âmbito daOperação Shamar, foi acionada via 190 para atender uma ocorrência referente à denúncia deestupro de vulnerável.

No local, os policiais receberam informações de testemunhas queflagraram o suspeito em comportamento inadequado, tocando nas partes íntimas de uma criança. A vítima confirmou os relatos e que o autor e que teria dado a mesma R$ 50,00 reais para a aquisição de materiais escolares, uma correntinha de bijuteria e duas pulseiras. A criança informou que o autor já havia cometido abusos em outras ocasiões.

Com base nas informações coletadas, a Polícia Militar iniciou diligências e localizou o suspeito em um bar no bairro Jardim América. Ele foi abordado, submetido à busca pessoal e, em seguida, foi encaminhado àDelegacia de Polícia Civilpara as providências legais cabíveis.

A criança recebeu acompanhamento doConselho Tutelare foi conduzida junto aos familiares durante os procedimentos na delegacia.

A Polícia Militar reitera seu compromisso noenfrentamento de crimes de violência sexual, atuando com firmeza para proteger vítimas e responsabilizar autores, preservando aordem pública e a dignidade humana.

Assessoria de Comunicação Social do 13º BPM
