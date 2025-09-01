Whats

Aniversário
Campo Grande - MS

Com foco no fortalecimento da política da Assistência Social, SAS participa da 25ª edição do Congemas

A Secretaria de Assistência Social e Cidadania (SAS) marcou presença na 25ª edição do Encontro Regional do Colegiado Nacional de Gestores Municipai...

01/09/2025 13h05
Por: Redação
Fonte: Prefeitura de Campo Grande - MS
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS
Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

A Secretaria de Assistência Social e Cidadania (SAS) marcou presença na 25ª edição do Encontro Regional do Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social (Congemas), que aconteceu em Bonito e reuniu gestores municipais, autoridades nacionais e representantes do Judiciário, de Conselhos Municipais e parlamentares.

Com o tema “Consolidando o SUAS pelo Brasil: Panorama Regionais, Novos Rumos e Desafios Decenais”, o evento teve o objetivo de debater estratégias e promover reflexões para o fortalecimento das políticas do Suas, que visam o atendimento da população em vulnerabilidade social.

A secretária de Assistência Social e Cidadania, Camilla Nascimento, a secretária-adjunta, Inês Mongenot e a superintendente de Gestão do Suas, Marcilene Rodrigues participaram dos painéis, palestras e debates que focaram na importância da mobilização, articulação, orientação e apoio técnico aos gestores, trabalhadores e conselheiros municipais de Assistência Social. O evento contou com a presença do ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias.

“Os desafios globais e brasileiros persistem para as cidades, e dependem da atuação conjunta de governos, sociedade civil, organizações privadas e demais parceiros urbanos. Nesse sentido, as parcerias realizadas pelo Congemas nos últimos anos podem ser potencializadas e, do mesmo modo, propagar suas contribuições no âmbito da Assistência Social, destacou Marcilene Rodrigues.

De acordo com a secretária Camilla Nascimento, apesar dos avanços políticos e institucionais implementados desde a promulgação da Lei Orgânica de Assistência Social-LOAS, entre 2004 e 2015, existe o desafio de reafirmar o SUAS em uma proteção social mais ampla, o que requer financiamento público.

“Eventos no formato do Congemas são essenciais porque favorecem o compartilhamento de ações e fortalecem as parcerias estratégicas. Além disso, é a oportunidade de debater uma agenda em defesa do SUAS, com foco na qualidade nos serviços prestados à população, de forma democrática e efetiva”, disse.

Avanços

Desde o início da gestão, ações que visam o fortalecimento da política de Assistência Social têm sido desenvolvidas pela Prefeitura de Campo Grande com o objetivo de qualificar e reforçar o compromisso da gestão com a melhoria contínua dos serviços.

Entre os principais avanços estão a reforma e entrega de equipamentos, como os Cras Dom Antônio, Vila Gaúcha e Canguru, expansão da Rede de Acolhimento, com a abertura de mais uma residência inclusiva, cofinanciada, aumentando a oferta de vagas para a população de migrantes nacionais e internacionais, criação de uma gerência específicadedicada ao cuidado da população em situação de rua, implantação do primeiro módulo do Sistema Integrado e Informatizado da Gestão do SUAS (SGI SUAS), que visa otimizar a gestão de informações e serviços, além do aprimoramento do processo seletivo do Cadastro Único, incluindo supervisores de nível superior, o que qualifica e otimiza o atendimento à população.

A gestão também priorizou o programa Cuidando de quem cuida, implementando parcerias com universidades, oferecendo atendimento individualizado, coletivo e oficinas integradoras aos trabalhadores do SUAS.

