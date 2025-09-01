Whats

PM - MS

Polícia Militar flagra som alto em Ladário e orienta sobre perturbação do sossego

Na noite do dia 30 de agosto, durante patrulhamento na Avenida 14 de Março, em Ladário, a Polícia Militar flagrou pessoas utilizando som automotivo...

01/09/2025 10h54
Por: Redação
Fonte: PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS

Na noite do dia 30 de agosto, durante patrulhamento na Avenida 14 de Março, em Ladário, a Polícia Militar flagrou pessoas utilizando som automotivo em volume excessivo, em horário noturno. A guarnição realizou a abordagem e orientou os responsáveis, que acataram de imediato, desligando o equipamento sonoro.

A Polícia Militar reforça que, embora a orientação seja uma medida inicial, quando é constatado o dolo em prejudicar a paz pública, ou seja, a intenção deliberada de perturbar a coletividade, e quando há reclamações de moradores incomodados, o responsável pode ser conduzido à Delegacia de Polícia Civil pela contravenção penal de perturbação do sossego.

O som alto, principalmente em horário noturno, gera grande prejuízo à coletividade, afetando o descanso, a saúde e a tranquilidade dos moradores. Por isso, é essencial que cada cidadão tenha consciência de que respeitar o silêncio também é respeitar a comunidade.

A Polícia Militar destaca que a participação da população é fundamental. Em casos recorrentes, é importante comparecer à delegacia para formalizar o boletim de ocorrência e testemunhar contra o autor. Além disso, gravar o som e levar as imagens como prova fortalece o processo de responsabilização do infrator.

Na noite de 31 de agosto, às 22h44, também em Ladário, a PM foi acionada em apoio a uma ocorrência de som alto. No local, além da constatação da perturbação, os envolvidos passaram a desacatar os policiais com palavras ofensivas, sendo necessário o uso proporcional da força e o emprego de algemas para conter três pessoas, que foram conduzidas à Delegacia de Polícia Civil.

Somente no mês de agosto, a Polícia Militar registrou quatro ocorrências de perturbação do sossego encaminhadas à Delegacia, sendo duas em Corumbá e duas em Ladário. Em uma dessas situações, a vítima confirmou que não era a primeira vez que sofria com o problema e manifestou o desejo de testemunhar contra o autor, resultando no registro formal e adoção das medidas legais cabíveis.

A Polícia Militar ressalta que seu compromisso é manter a ordem pública e a tranquilidade social, mas reforça que esse trabalho se fortalece quando há consciência coletiva e colaboração da comunidade.

