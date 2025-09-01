Whats

WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
PM - MS

Polícia Militar intensifica combate a furtos e roubos e recupera veículo com restrição criminal em Corumbá

A Polícia Militar tem ampliado e intensificado, em Corumbá e Ladário, as ações de enfrentamento aos crimes contra o patrimônio, como furtos e roubo...

01/09/2025 10h53
Por: Redação
Fonte: PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS

A Polícia Militar tem ampliado e intensificado, em Corumbá e Ladário, as ações de enfrentamento aos crimes contra o patrimônio, como furtos e roubos, que estão entre os delitos que mais afetam a sensação de segurança da comunidade. Para isso, as equipes vêm atuando de forma integrada com a inteligência policial, utilizando informações estratégicas, operações direcionadas e a intensificação do policiamento ostensivo em pontos sensíveis da região.

Na manhã de domingo, 31 de agosto de 2025, por volta das 11h44, durante a Operação Esdras, em apoio à Receita Federal, policiais militares do 6º Batalhão de Polícia Militar e da Polícia Militar Rodoviária receberam informações de que um veículo com restrição criminal de roubo/furto, oriundo de Campo Grande, estaria circulando em Corumbá com a intenção de atravessar a fronteira para a Bolívia.

Com base nessas informações e após diligências e intensificação do patrulhamento, o automóvel Hyundai Tucson, foi localizado e abordado por equipe policial militar. A checagem confirmou imediatamente a restrição criminal, e os ocupantes foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil para as providências legais cabíveis.

Além do veículo, também foram apreendidos valores em dinheiro e aparelhos celulares. A ação contou com apoio da Força Tática de Corumbá, que garantiu o reforço na condução e no encaminhamento seguro dos envolvidos e do material apreendido.

A Polícia Militar destaca que este resultado é fruto do empenho contínuo na prevenção e repressão qualificada aos crimes patrimoniais, que têm sido combatidos com operações integradas, uso de tecnologia e pronta resposta operacional. O trabalho demonstra, de forma clara, que a fronteira não é espaço seguro para criminosos e que toda tentativa de utilizar a região para escoar veículos ou bens oriundos de crimes será combatida com firmeza.

A instituição ressalta ainda que o enfrentamento a esse tipo de delito vai muito além da repressão imediata. Ele faz parte de uma estratégia permanente de proteção da sociedade, que tem como objetivo retirar infratores de circulação, recuperar bens furtados ou roubados e devolver tranquilidade às famílias de Corumbá e Ladário.

Por fim, a Polícia Militar reforça que a participação da comunidade é essencial nesse processo. Denúncias anônimas podem ser feitas pelo 190 (emergência) ou pelo 181 (Disque-Denúncia), canais seguros que fortalecem a atuação policial e contribuem diretamente para a redução da criminalidade na região de fronteira.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Matéria de autoria de Junior Mochi declara a utilidade pública de entidade localizada em Chapadão do Sul Utilidade Pública é proposta a entidade assistencial de Chapadão do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul Com apoio do Governo do Estado, Hospital de Câncer inaugura quarto andar e amplia leitos para oncologia
Lançamento da 22ª Semana do Pescado foi lançada na Assembleia Legislativa nesta manhã 22ª Semana do Pescado é lançada nesta segunda-feira na ALEMS
Nioaque, MS
Atualizado às 01h05
24°
Tempo limpo Máxima: 39° - Mínima: 24°
23°

Sensação

2.77 km/h

Vento

39%

Umidade

Anuncie
300x250
whats 300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 4 horas CPMI do INSS pede ao STF a prisão preventiva de 21 envolvidos em fraudes
Há 4 horas PGM de Campo Grande dá salto tecnológico com sistema digital
Há 5 horas Utilidade Pública é proposta a entidade assistencial de Chapadão do Sul
Há 5 horas Vila dos Idosos transforma cuidado em lar e dignidade em realidade
Há 5 horas Fumacê circula por nove bairros nesta segunda-feira (01)
Anúncio
Mais lidas
1
Há 3 dias Lincoln Fonseca traz Renê Simões e muda o jogo no futebol de Mato Grosso do Sul Em entrevista, Lincoln foi direto. “Trazer o professor Renê Simões para Mato Grosso do Sul é dar a chance de nossos treinadores aprenderem com um dos maiores líderes do futebol mundial.
2
Há 6 dias Polícia Civil participa do desfile em comemoração ao aniversário de 126 anos de Campo Grande
3
Há 3 dias Nioaque recebe a 5ª edição da Liga Terrão Estadual 2025 neste fim de semana
4
Há 3 dias Professores de Nioaque participam do Curso de Formação de Treinadores de Futebol em MS
5
Há 5 dias Senado vai debater reajuste de fundo e salários da polícia do Distrito Federal
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados