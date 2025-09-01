Polícia Militar intensifica combate a furtos e roubos e recupera veículo com restrição criminal em Corumbá

A Polícia Militar tem ampliado e intensificado, em Corumbá e Ladário, as ações de enfrentamento aos crimes contra o patrimônio, como furtos e roubos, que estão entre os delitos que mais afetam a sensação de segurança da comunidade. Para isso, as equipes vêm atuando de forma integrada com a inteligência policial, utilizando informações estratégicas, operações direcionadas e a intensificação do policiamento ostensivo em pontos sensíveis da região.

Na manhã de domingo, 31 de agosto de 2025, por volta das 11h44, durante a Operação Esdras, em apoio à Receita Federal, policiais militares do 6º Batalhão de Polícia Militar e da Polícia Militar Rodoviária receberam informações de que um veículo com restrição criminal de roubo/furto, oriundo de Campo Grande, estaria circulando em Corumbá com a intenção de atravessar a fronteira para a Bolívia.

Com base nessas informações e após diligências e intensificação do patrulhamento, o automóvel Hyundai Tucson, foi localizado e abordado por equipe policial militar. A checagem confirmou imediatamente a restrição criminal, e os ocupantes foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil para as providências legais cabíveis.

Além do veículo, também foram apreendidos valores em dinheiro e aparelhos celulares. A ação contou com apoio da Força Tática de Corumbá, que garantiu o reforço na condução e no encaminhamento seguro dos envolvidos e do material apreendido.

A Polícia Militar destaca que este resultado é fruto do empenho contínuo na prevenção e repressão qualificada aos crimes patrimoniais, que têm sido combatidos com operações integradas, uso de tecnologia e pronta resposta operacional. O trabalho demonstra, de forma clara, que a fronteira não é espaço seguro para criminosos e que toda tentativa de utilizar a região para escoar veículos ou bens oriundos de crimes será combatida com firmeza.

A instituição ressalta ainda que o enfrentamento a esse tipo de delito vai muito além da repressão imediata. Ele faz parte de uma estratégia permanente de proteção da sociedade, que tem como objetivo retirar infratores de circulação, recuperar bens furtados ou roubados e devolver tranquilidade às famílias de Corumbá e Ladário.

Por fim, a Polícia Militar reforça que a participação da comunidade é essencial nesse processo. Denúncias anônimas podem ser feitas pelo 190 (emergência) ou pelo 181 (Disque-Denúncia), canais seguros que fortalecem a atuação policial e contribuem diretamente para a redução da criminalidade na região de fronteira.