Itinerância Criativa: Encontro entre a Bruaca e a Madha promove arte, música e cultura imaterial pelo Pantanal

O encontro cultural “Itinerância Criativa” reuniu os coletivos Bruaca e Madha em uma ação que percorre diferentes territórios com o objetivo de difundir a arte e valorizar a cultura imaterial do Pantanal. A iniciativa chegou a Bonito no dia 21 de agosto, com uma apresentação realizada na Casa da Memória Raída, espaço conhecido por preservar manifestações populares e referências da história regional.

A proposta dos grupos é fortalecer laços comunitários por meio da música, da poesia e de outras expressões artísticas, criando experiências coletivas que resgatam memórias e promovem a circulação de saberes. Durante o encontro, artistas locais e convidados compartilharam composições, histórias e performances, transformando o ambiente em um espaço de troca cultural.

A Bruaca, que atua na promoção da economia criativa, e a Madha, voltada à produção artística regional, uniram forças para potencializar o caráter itinerante da iniciativa. Para os organizadores, mais do que entretenimento, o projeto busca reforçar a importância da arte como instrumento de transformação social, capaz de aproximar pessoas e ressignificar territórios por meio da cultura.