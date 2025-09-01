Whats

Cultura

Itinerância Criativa: Encontro entre a Bruaca e a Madha promove arte, música e cultura imaterial pelo Pantanal

A Bruaca, que atua na promoção da economia criativa, e a Madha, voltada à produção artística regional, uniram forças para potencializar o caráter itinerante da iniciativa

01/09/2025 09h03
Por: Gabriela Rufino
O encontro cultural “Itinerância Criativa” reuniu os coletivos Bruaca e Madha em uma ação que percorre diferentes territórios com o objetivo de difundir a arte e valorizar a cultura imaterial do Pantanal. A iniciativa chegou a Bonito no dia 21 de agosto, com uma apresentação realizada na Casa da Memória Raída, espaço conhecido por preservar manifestações populares e referências da história regional.

A proposta dos grupos é fortalecer laços comunitários por meio da música, da poesia e de outras expressões artísticas, criando experiências coletivas que resgatam memórias e promovem a circulação de saberes. Durante o encontro, artistas locais e convidados compartilharam composições, histórias e performances, transformando o ambiente em um espaço de troca cultural.

A Bruaca, que atua na promoção da economia criativa, e a Madha, voltada à produção artística regional, uniram forças para potencializar o caráter itinerante da iniciativa. Para os organizadores, mais do que entretenimento, o projeto busca reforçar a importância da arte como instrumento de transformação social, capaz de aproximar pessoas e ressignificar territórios por meio da cultura.

