Investimento em infraestrutura alavanca turismo em MS e Bonito recebe novos voos a partir de setembro

Localizado a 260 km da capital sul-mato-grossense Campo Grande, o município de Bonito tornou-se conhecido internacionalmente por sua beleza exuberante e como um dos principais roteiros ecológicos do País. A partir da próxima semana, Bonito também passará a receber voos regulares da Latam Airlines, que se junta a Gol e Azul na operação do aeroporto regional.

Com a novidade, o município passa a ser atendido pelas três maiores companhias aéreas brasileiras, ampliando a conectividade de um dos destinos turísticos mais procurados do País. Agora a malha aérea será diversificada com partidas dos três principais aeroportos do Estado de São Paulo: Viracopos, Congonhas e Cumbica, o que deve facilitar o acesso de turistas vindos de diversas regiões do Brasil e do exterior.

A expectativa é de que a movimentação de passageiros no terminal cresça significativamente. De janeiro até 14 de agosto deste ano, já foram contabilizados 38.125 passageiros. Com a chegada da nova frequência da Latam, o Governo de Mato Grosso do Sul projeta que o número ultrapasse os 60 mil até dezembro.

"Agora Bonito se conecta diretamente a Guarulhos, que é o principal ponto de entrada internacional do Brasil", afirma Bruno Wendling, diretor-presidente da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur).

Aeroporto passou por ampliação e modernização

Desde que passou a ser administrado pelo governo estadual, em 2018, o Aeroporto de Bonito vem recebendo uma série de investimentos para ampliação e modernização da infraestrutura. De 2023 até agosto de 2025, já foram aplicados R$ 2 milhões em obras de melhoria, manutenção, compra de equipamentos e contratação de serviços técnicos.

O terminal também está em processo de expansão. A área atual, de 783 m², passará para 1.709,88 m², em um projeto estimado em R$ 13 milhões, que visa atender à crescente demanda de passageiros e alinhar a estrutura aos padrões da Anac e do Decea.

O superintendente logístico viário da Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística (Seilog), Derick Machado, destaca a importância estratégica do terminal para o Estado.

"O aeroporto de Bonito é fundamental para o turismo de Mato Grosso do Sul. Com a Latam, passamos a ter conectividade aérea plena com os principais centros do Brasil, e isso é reflexo direto dos investimentos que o Estado vem fazendo nos últimos anos para transformar a infraestrutura da região", explica.

Conforme Machado, além das melhorias físicas, a classificação do aeroporto foi elevada em 2020, saindo da categoria 3C VFR (Visual) para 3C IFR (Instrumento), o que garante maior segurança nas operações e possibilita a recepção de aeronaves maiores, mesmo em condições adversas de tempo.

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Região em destaque no turismo nacional

Localizada no sudoeste do Estado, Bonito é o principal ponto de entrada para turistas que desejam explorar o Parque Nacional da Serra da Bodoquena e os atrativos naturais da região, como rios transparentes, cachoeiras e grutas. As novas rotas aéreas devem beneficiar não só a cidade, mas também os municípios vizinhos de Jardim, Miranda e Bodoquena.

Turistas que passaram pelo destino também comemoram a novidade. A secretária de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro, Danielle Barros, que também preside o Fórum Nacional de Secretários de Cultura, esteve recentemente no município e destacou a importância da nova rota:

"Bonito já é um dos roteiros mais simbólicos do Brasil. Ter uma nova ligação aérea com o Sudeste amplia o alcance do destino e mostra como é possível aliar turismo e conservação ambiental de maneira exemplar".

Em sua primeira visita à cidade, o músico Marcelo Dai, integrante da banda que acompanhou o cantor Samuel Rosa no Festival de Inverno de Bonito ressaltou a importância da região. "Superou tudo o que esperava. E agora, com mais voos, vai ser muito mais fácil voltar com a família. Isso democratiza o acesso a um lugar que é incrível".

Com infraestrutura renovada e novas rotas aéreas, Bonito se consolida como destino turístico de destaque no Brasil, mirando também o público internacional que busca natureza, sustentabilidade e experiências singulares.

Opções de voos disponíveis em Bonito:

Latam Airlines : saindo do Aeroporto Internacional de Guarulhos (GRU), com voos às quartas e sábados, operados em Airbus A319 e A320;

.

: saindo do Aeroporto Internacional de Guarulhos (GRU), com voos às quartas e sábados, operados em Airbus A319 e A320; . Gol Linhas Aéreas : partindo do Aeroporto de Congonhas (CGH), com frequência às terças e sábados, em Boeing 737;

.

: partindo do Aeroporto de Congonhas (CGH), com frequência às terças e sábados, em Boeing 737; . Azul Linhas Aéreas: com origem no Aeroporto de Viracopos (VCP), voando às terças, quintas e domingos, em Embraer E195 e E295.



Alexsandro Nogueira, Comunicação Seilog

Débora Bordin, Comunicação Fundtur