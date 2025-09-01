MS conquista nota máxima e lidera o Brasil em cobertura vacinal, segundo Ranking de Competitividade

Estado marcou 100 pontos no indicador de vacinação ocupando 1º lugar nacional

Mato Grosso do Sul alcançou o topo do Brasil em um dos indicadores mais estratégicos da saúde pública: a cobertura vacinal. O estado recebeu nota 100 no Ranking de Competitividade dos Estados 2025, divulgado pelo CLP (Centro de Liderança Pública) nesta semana, e se tornou referência nacional em imunização.

A metodologia do ranking considera o número total de doses aplicadas — incluindo primeira, segunda, terceira ou dose única — dividido pela população-alvo e multiplicado por 100. O índice mede com precisão a efetividade das campanhas de imunização e a capacidade da rede pública de atingir metas com agilidade e cobertura ampla. MS não apenas cumpriu os critérios: superou todos os parâmetros e se isolou na liderança nacional.

“Mato Grosso do Sul mostra que desenvolvimento só tem sentido quando vem acompanhado de políticas públicas que protegem a vida. O Governo do Estado, por meio da SES, está fazendo sua parte, entregando resultados concretos, e seguirá trabalhando para manter esse padrão de excelência”, afirmou o secretário estadual de Saúde, Mauricio Simões Corrêa.

Desempenho técnico

Além da liderança geral, MS vem apresentando resultados expressivos em diversas frentes. Em maio deste ano, o estado liderou a vacinação contra Influenza, com mais de 596 mil pessoas imunizadas. Na ocasião, considerando as gestantes, crianças e idosos, que integram o grupo prioritário, Mato Grosso do Sul obteve o primeiro lugar com 38,93% de imunização.

O Estado também ultrapassa 95% de cobertura nas vacinas de rotina como BCG, Pneumocócica e Rotavírus; e completou dez anos sem registro de casos humanos de febre amarela, tendo na vacinação a principal forma de proteção contra a doença.

Avançou ainda na imunização contra dengue, com 21 municípios atingindo 100% da meta após campanha estadual com investimento direto. A introdução da dose zero contra o sarampo e a oferta da meningocócica ACWY pelo SUS (Sistema Único de Saúde) em todos os municípios reforçaram ainda mais o compromisso com a proteção infantil.

“A nota máxima em cobertura vacinal é resultado direto do trabalho técnico e comprometido. O desempenho técnico que apresentamos não é pontual — é sustentado por uma rede de profissionais capacitados, campanhas bem estruturadas e uma gestão que entende que saúde pública se faz com presença, escuta e ação. Cada dose aplicada é uma barreira contra doenças e uma ponte para o desenvolvimento humano”, finaliza o gerente de Imunização da SES, Frederico Moraes.

Danúbia Burema, Comunicação SES

Paulo Fernandes, Comunicação Sead

Foto: Bruno Rezende/Secom/Arquivo