Whats

WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
Mato Grosso do Sul

MS conquista nota máxima e lidera o Brasil em cobertura vacinal, segundo Ranking de Competitividade

Estado marcou 100 pontos no indicador de vacinação ocupando 1º lugar nacionalMato Grosso do Sul alcançou o topo do Brasil em um dos indicadores mai...

01/09/2025 08h43
Por: Redação
Fonte: Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Estado marcou 100 pontos no indicador de vacinação ocupando 1º lugar nacional

Mato Grosso do Sul alcançou o topo do Brasil em um dos indicadores mais estratégicos da saúde pública: a cobertura vacinal. O estado recebeu nota 100 no Ranking de Competitividade dos Estados 2025, divulgado pelo CLP (Centro de Liderança Pública) nesta semana, e se tornou referência nacional em imunização.

A metodologia do ranking considera o número total de doses aplicadas — incluindo primeira, segunda, terceira ou dose única — dividido pela população-alvo e multiplicado por 100. O índice mede com precisão a efetividade das campanhas de imunização e a capacidade da rede pública de atingir metas com agilidade e cobertura ampla. MS não apenas cumpriu os critérios: superou todos os parâmetros e se isolou na liderança nacional.

“Mato Grosso do Sul mostra que desenvolvimento só tem sentido quando vem acompanhado de políticas públicas que protegem a vida. O Governo do Estado, por meio da SES, está fazendo sua parte, entregando resultados concretos, e seguirá trabalhando para manter esse padrão de excelência”, afirmou o secretário estadual de Saúde, Mauricio Simões Corrêa.

Desempenho técnico

Além da liderança geral, MS vem apresentando resultados expressivos em diversas frentes. Em maio deste ano, o estado liderou a vacinação contra Influenza, com mais de 596 mil pessoas imunizadas. Na ocasião, considerando as gestantes, crianças e idosos, que integram o grupo prioritário, Mato Grosso do Sul obteve o primeiro lugar com 38,93% de imunização.

O Estado também ultrapassa 95% de cobertura nas vacinas de rotina como BCG, Pneumocócica e Rotavírus; e completou dez anos sem registro de casos humanos de febre amarela, tendo na vacinação a principal forma de proteção contra a doença.

Avançou ainda na imunização contra dengue, com 21 municípios atingindo 100% da meta após campanha estadual com investimento direto. A introdução da dose zero contra o sarampo e a oferta da meningocócica ACWY pelo SUS (Sistema Único de Saúde) em todos os municípios reforçaram ainda mais o compromisso com a proteção infantil.

“A nota máxima em cobertura vacinal é resultado direto do trabalho técnico e comprometido. O desempenho técnico que apresentamos não é pontual — é sustentado por uma rede de profissionais capacitados, campanhas bem estruturadas e uma gestão que entende que saúde pública se faz com presença, escuta e ação. Cada dose aplicada é uma barreira contra doenças e uma ponte para o desenvolvimento humano”, finaliza o gerente de Imunização da SES, Frederico Moraes.

Danúbia Burema, Comunicação SES
Paulo Fernandes, Comunicação Sead
Foto: Bruno Rezende/Secom/Arquivo

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Tomaz Silva/Agência Brasil Implante contraceptivo deve ser ofertado por planos a partir de hoje
© Marcello Casal jr/Agência Brasil Por hora, 14 crianças são internadas por acidentes; saiba como evitar
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul Atenção Primária Digital completa um ano com tablets e APS MS alcança 4º lugar nacional
Nioaque, MS
Atualizado às 01h05
24°
Tempo limpo Máxima: 39° - Mínima: 24°
23°

Sensação

2.77 km/h

Vento

39%

Umidade

Anuncie
whats 300x250
300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 4 horas CPMI do INSS pede ao STF a prisão preventiva de 21 envolvidos em fraudes
Há 4 horas PGM de Campo Grande dá salto tecnológico com sistema digital
Há 5 horas Utilidade Pública é proposta a entidade assistencial de Chapadão do Sul
Há 5 horas Vila dos Idosos transforma cuidado em lar e dignidade em realidade
Há 5 horas Fumacê circula por nove bairros nesta segunda-feira (01)
Anúncio
Mais lidas
1
Há 3 dias Lincoln Fonseca traz Renê Simões e muda o jogo no futebol de Mato Grosso do Sul Em entrevista, Lincoln foi direto. “Trazer o professor Renê Simões para Mato Grosso do Sul é dar a chance de nossos treinadores aprenderem com um dos maiores líderes do futebol mundial.
2
Há 6 dias Polícia Civil participa do desfile em comemoração ao aniversário de 126 anos de Campo Grande
3
Há 3 dias Nioaque recebe a 5ª edição da Liga Terrão Estadual 2025 neste fim de semana
4
Há 3 dias Professores de Nioaque participam do Curso de Formação de Treinadores de Futebol em MS
5
Há 5 dias Senado vai debater reajuste de fundo e salários da polícia do Distrito Federal
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados