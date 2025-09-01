Mato Grosso do Sul amplia participação na Ceasa, com aumento de 18,78 % no volume comercializado

A participação de Mato Grosso do Sul no volume de produtos comercializados na Ceasa-MS (Centrais de Abastecimento de Mato Grosso do Sul) registrou um aumento de 18,78% no primeiro semestre de 2025, em comparação com o mesmo período de 2024.

Entre janeiro e junho de 2025, a Ceasa-MS comercializou 16,9 mil toneladas de frutas, verduras e legumes produzidos em Mato Grosso do Sul. No mesmo período de 2024, foram 14,2 mil toneladas de produtos cultivados e colhidos no estado, conforme a Dimer (Divisão de Abastecimento e Mercado) da Ceasa-MS.

Quando comparando o volume de comercialização do 1º semestre de 2025 com o 2º semestre de 2024, o aumento foi ainda maior: aproximadamente 19,06%. Do total de produtos comercializados no primeiro semestre do ano, 1,4 mil toneladas foram oferecidas no Cecaf (Centro de Comercialização da Agricultura Familiar), que fica na Ceasa-MS.

Mais vendidos

A mandioca se mantém como o produto mais comercializado entre as hortaliças produzidas no estado: foram 3 mil toneladas no período. Os ovos (2,3 mil toneladas) e a laranja (2,1 mil toneladas) completam o ranking. No total, os produtores de Mato Grosso do Sul abastecem as Centrais com 66 produtos.

Terenos foi o município que mais abasteceu a Ceasa-MS no período, com 4,4 mil toneladas de hortigranjeiros, seguido de Sidrolândia (4,1 mil toneladas) e Campo Grande, com 1,7 mil toneladas de produtos.

“O crescimento de Mato Grosso do Sul no volume de produtos comercializados pela Ceasa-MS, no primeiro semestre de 2025, demonstra o fortalecimento da produção local e a ampliação da presença dos agricultores sul-mato-grossenses no mercado. É um motivo de orgulho para os próprios produtores e também para a economia do nosso estado”, comentou o diretor de Abastecimento e Mercado da Ceasa-MS, Fernando Begena.

Outros estados

São Paulo continua sendo o estado que mais envia hortifrutigranjeiros para a Ceasa-MS, foram 26,9 mil toneladas de produtos. Em 2º lugar aparece o Paraná, com 18,9 mil toneladas e Mato Grosso do Sul, com 16,9 mil toneladas de produtos. Ao todo, a Ceasa-MS comercializou 16,5 mil toneladas (exatos 116.511.538 kg) de produtos, de janeiro a junho de 2025. O volume de produtos comercializados é 9,43% maior do que a quantidade registrada no mesmo período de 2024.

