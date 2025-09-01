Whats

Aniversário
Mato Grosso do Sul

Meu Detran MS: conheça o novo aplicativo que consolida a jornada digital do cidadão

Novo produto digital do Detran-MS traz serviços rápidos e acessíveis aos condutores e proprietários de veículosO Detran-MS (Departamento Estadual d...

01/09/2025 07h37
Por: Redação
Fonte: Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Novo produto digital do Detran-MS traz serviços rápidos e acessíveis aos condutores e proprietários de veículos

O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) acaba de dar mais um passo na sua jornada de transformação digital com o lançamento do aplicativo Meu Detran MS. Redesenhado do zero, oappchega com visual moderno, com design centrado no usuário, navegação intuitiva e desempenho mais rápido, substituindo o antigo aplicativo 'Detran MS', que será desativado.

A proposta é simplificar a vida de quem dirige e possui veículos no Estado. Em poucos cliques, o usuário consegue renovar a CNH, consultar pontuação, emitir e visualizar o CRLV-e, agendar atendimento, atualizar dados cadastrais, além de consultar e pagar multas e débitos de veículos.

Outra novidade é a praticidade na hora de acessar o sistema, pois basta usar o mesmologindo portal de serviços Meu Detran ou da conta Gov.br, que aumenta a camada de segurança de acesso. Já o cadastro para novos usuários também ficou mais rápido e pode ser feito diretamente noappem poucos minutos.

Após o primeiro acesso, o sistema permanecerá logado. O novo aplicativo enviará notificações automáticas para lembrar sobre prazos importantes, como vencimento da CNH (Carteira Nacional de Habilitação), licenciamento e de infrações, além de manter o acessoofflinede documentos, como o CRLV-e (Certificado de Registro de Licenciamento de Veículo Eletrônico), por exemplo.

“Temos buscado referências internacionais. Nosso objetivo é que cada cidadão resolva suas demandas com o Detran de forma prática e segura, sem precisar se deslocar até uma agência. Esse é mais um passo da transformação digital do Governo do Estado, que busca aproximar os serviços públicos da realidade digital dos cidadãos. Um pedido do nosso governador Eduardo Riedel, e que temos priorizado diariamente”, destaca Rudel Trindade, Diretor-Presidente do Detran-MS.

Disponível gratuitamente paraAndroideiOS, o novo aplicativo Meu Detran MS se diferencia por ser mais leve e estável que outros aplicativos do setor, oferecendo praticidade no dia a dia de 1,4 milhão de condutores e 1,9 milhão de proprietários de veículos em Mato Grosso do Sul.

Com a novidade, o Detran-MS amplia o portfólio digital que já conta com o portal de serviços Meu Detran e a assistente virtual Glória, reforçando o compromisso do Governo do Estado com um atendimento mais moderno, rápido e conectado às necessidades da população.

O aplicativo pode ser baixado gratuitamente a partir desta segunda-feira, 1° de setembro de 2025 noGoogle Playe naApp Store.

Mireli Obando, Comunicação Detran-MS

--
Relacionada:

Glória, atendente virtual do Detran-MS, começa a enviar mensagens proativas ao cidadão no WhatsApp

