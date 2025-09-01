Setembro inicia com 1.745 vagas de emprego intermediadas pela Funsat

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Funsat (Fundação Social do Trabalho), inicia o mês de setembro com 1.745 vagas de emprego disponíveis, anunciadas nesta segunda-feira (1°). As oportunidades são oferecidas por 204 empresas da Capital e contemplam 159 profissões diferentes, reforçando o compromisso da administração municipal em ampliar o acesso ao mercado de trabalho.

Entre as vagas, estão posições para analista ambiental (1), atendente de farmácia/balconista (10), auxiliar de armazenamento (5), auxiliar de cozinha (34), desossador (100), frentista (4), magarefe (50), operador de caixa (189) e pedreiro (5).

Das 994 vagas que não exigem experiência prévia, a Fundação destaca funções como: ajudante de eletricista (4), atendente de padaria (2), montador de andaimes para edificações (3), operador de processo de produção (100), repositor de mercadorias (62), servente de obras (14) e vendedor interno (3).

O público PCD (Pessoa com Deficiência) conta com 11 vagas reservadas, distribuídas em funções como auxiliar de limpeza (2), auxiliar administrativo (2), empacotador à mão (2), auxiliar de escritório (1), almoxarife (1), atendente de lojas (1), agente de saneamento (1) e porteiro (1). O atendimento específico é realizado no Guichê 1, no piso térreo da Funsat, destinado exclusivamente à modalidade.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Serviço

Os interessados podem obter informações diretamente na sede da Funsat, localizada na Rua 14 de Julho, 992 – Vila Glória, ou pelo telefone (67) 4042-0585, Ramal 5800.

As atualizações diárias sobre empregabilidade também estão disponíveis no Instagram oficial da Fundação (@funsat.cg) e no site da Prefeitura de Campo Grande, onde é possível acessar o painel completo de vagas. https://www.campogrande.ms.gov.br/funsat/sec-artigos/vagas-ofertadas/