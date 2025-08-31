Polícia Militar e Prefeitura realizam Corrida Lilás para conscientizar sobre a violência contra a mulher em Rio Verde

Coxim (MS) – A Polícia Militar, por meio do Programa Mulher Segura (Promuse), em parceria com a Prefeitura Municipal de Rio Verde e a Secretaria Municipal de Assistência Social, promoveu na tarde de ontem (30/08) o evento “Mulheres em Movimento pela Vida”. A ação fez parte da campanha “Agosto Lilás”, dedicada à conscientização e enfrentamento da violência contra a mulher.

A programação incluiu a Corrida Lilás 2025 e a Caminhada Lilás, que reuniram mais de 500 participantes. A Praça das Américas, ponto de partida das atividades, foi especialmente decorada e iluminada na cor lilás — símbolo da campanha — criando um ambiente acolhedor e marcante. Até a tradicional escultura da garça foi enfeitada com luzes temáticas, reforçando a proposta de sensibilização.

Além das atividades esportivas, os participantes puderam assistir a palestras, apresentações culturais e shows, além de concorrer a sorteios de brindes, que animaram ainda mais o público presente.

O objetivo do evento foi mobilizar a sociedade e reforçar a importância do combate à violência contra a mulher, promovendo a reflexão sobre igualdade de gênero e respeito aos direitos femininos.

A iniciativa foi possível graças ao trabalho conjunto da Polícia Militar, Prefeitura de Rio Verde e secretarias municipais de Assistência Social, Turismo, Cultura e Esportes. A grande adesão da comunidade e a variedade de atrações marcaram o sucesso da ação.

O comandante da 2ª Companhia da Polícia Militar, Capitão Naercio Calvi Cardoso, ressaltou a importância do evento: “É essencial envolvermos a sociedade nesse debate. Agradeço a todos os parceiros que contribuíram para o sucesso desta mobilização tão necessária”.

Assessoria de Comunicação Social – 5º BPM