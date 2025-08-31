Whats

Polícia Civil - MS

Polícia Civil prende em flagrante envolvido em homicídio qualificado na Capital

Na data de hoje (30), a Polícia Civil do Estado de Mato Grosso do Sul – PCMS, por intermédio da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Ban...

31/08/2025 14h06
Por: Redação
Fonte: Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

Na data de hoje (30), a Polícia Civil do Estado de Mato Grosso do Sul – PCMS, por intermédio da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros – GARRAS, prendeu em flagrante P.E.V.C (35), pela prática do crime de homicídio qualificado pelo emprego de arma de fogo de uso restrito.

Após tomar conhecimento de crime de homicídio, com mais de 20 (vinte) disparos de arma de fogo, em frente a uma conveniência, no Bairro Nova Lima, considerando a gravidade e periculosidade do caso, o GARRAS iniciou, imediatamente, diligências, no intuito de capturar os suspeitos, ainda em situação flagrancial.

Em troca de informações com equipes responsáveis pelo atendimento do local do delito, a equipe verificou que os autores do crime se tratavam de dois indivíduos que estariam em conluio para a prática do homicídio, em virtude de uma desavença pretérita entre os envolvidos.

Neste ínterim, a equipe do GARRAS realizou diligências investigativas, obtendo informações que apontavam no sentido de que um dos autores – P.E.V.C. – estaria se ocultando em um imóvel, no Bairro Vila Nasser.

Dessa forma, os policiais desta unidade especializada se deslocaram até o local, logrando êxito em localizar e capturar o referido suspeito.

Diante do exposto, P.E.V.C. foi encaminhado para a sede do GARRAS para procedimentos atinentes à polícia judiciária.

