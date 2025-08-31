Polícia Civil prende indivíduo com mandado de prisão em aberto, na Capital

A Polícia Civil, por intermédio do Grupo de Operações e Investigações (GOI), junto com a Delegacia de Ribas do Rio Pardo, recebeu informações de que um indivíduo com Mandado de Prisão em aberto pelo crime de Tráfico de Drogas, o qual estaria em uma Festa no Bairro Tiradentes.

De posse das informações repassadas, a equipe diligenciou até o local informado, logrando êxito localizar e capturar o individuo em tela. Sendo assim, o mesmo foi conduzido e apresentado à Autoridade Policial da Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário – DEPAC CEPOL, onde ficou à disposição da Justiça.