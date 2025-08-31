Polícia Civil apreende drogas e munições no Bairro Dom Antônio na Capital

A Polícia Civil, através da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros – GARRAS, prendeu na tarde de ontem (30), recebeu a informação de que um homem responsável pela entrega de marmitas andava armado. Durante diligências o homem foi monitorado e preso.

Após a população assistir a ação policial, várias pessoas ligaram no GARRAS informando o endereço onde o homem guardava drogas e munições. No local indicado os policiais apreenderam 82 tabletes de maconha, que pesou 75 kg, 44 munições .40, uma balança.

O indiciado alegou que apenas alugava o imóvel para a guarda da droga.

Na continuidade das diligências os policiais encontraram em uma das casas do indiciado 75 tabletes de maconha, munições, balança e outros apetrechos.