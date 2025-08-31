Whats

WhatsApp

(67) 99142-9066

Aniversário
PM - MS

Polícia Militar intensifica fiscalizações de trânsito e reforça importância da conscientização em Corumbá e Ladário

A Polícia Militar tem intensificado as ações de fiscalização de trânsito em Corumbá e Ladário, com o objetivo de coibir irregularidades, evitar a d...

31/08/2025 13h01
Por: Redação
Fonte: PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS

A Polícia Militar tem intensificado as ações de fiscalização de trânsito em Corumbá e Ladário, com o objetivo de coibir irregularidades, evitar a direção perigosa e preservar vidas. Mais do que aplicar sanções legais, a atuação busca chamar a atenção da comunidade para a responsabilidade que cada condutor deve ter ao circular nas vias públicas.

Na noite de 25 de agosto de 2025, em Ladário, uma guarnição da Força Tática realizava procedimento de abordagem na Rua 13 de Maio quando dois indivíduos em uma motocicleta trafegavam em alta velocidade. Ao perceberem a presença da viatura, realizaram retorno brusco e iniciaram fuga, desobedecendo às ordens de parada e colocando em risco motoristas e pedestres em ruas movimentadas, como a Avenida 14 de Março e o Conjunto Padre Ernesto Sassida. O acompanhamento só terminou quando perderam o controle da motocicleta em uma área de mata. O condutor, menor de idade e sem habilitação, e o passageiro foram contidos e conduzidos à delegacia, juntamente com a motocicleta apreendida.

Já no dia 30 de agosto de 2025, em Corumbá, policiais flagraram dois motociclistas realizando manobras perigosas em via pública, empinando as motos sobre uma roda na Rua Luiz Feitosa, bairro Popular Nova. A conduta colocou em risco pedestres e veículos que transitavam pelo local. Um dos condutores, também menor de idade, foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia, enquanto o veículo foi removido ao pátio do Detran-MS.

Casos como estes reforçam a necessidade de fiscalizações firmes e constantes, mas também demonstram que apenas a repressão não é suficiente. É fundamental que a sociedade compreenda a importância da conscientização no trânsito, respeitando as leis e entendendo que cada atitude ao volante ou sobre duas rodas pode significar a diferença entre a vida e a morte.

A Polícia Militar lembra que a vida é o bem mais precioso e que o trânsito deve ser um espaço de respeito mútuo e cuidado coletivo. A união entre a fiscalização policial e a consciência cidadã é o caminho para reduzir acidentes, salvar vidas e construir cidades mais seguras para todos.

