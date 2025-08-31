Polícia Civil prende homem por porte ilegal de arma de fogo em Campo Grande

A Polícia Civil, através da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros – GARRAS, na tarde de ontem (30), recebeu a informação de que um homem responsável pela entrega de marmitas na região do bairro Los Angeles andava armado e ameaçava quem o desagradava.

Em consulta ao sistema SIGO os agentes descobriram que ele fora denunciado, inclusive, pela esposa, vítima de violência doméstica, que afirmara que ele atuava no tráfico de drogas e mantinha em seu poder uma pistola.

Os agentes, então, passaram a monitorá-lo, escolhendo o local com menor risco a terceiros, o abordaram e apreenderam em sua cintura uma pistola calibre .40 Taurus modelo TH municiada com 12 projeteis no carregador e um projetil na câmera, ou seja, pronta para ser utilizada.

A arma apresentava vestígios de adulteração no numeral de série e será encaminhada para perícia.

E.B.A. (35) foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de calibre restrito e será encaminhado ao Juiz das Custódia.