Rochedinho recebe serviços e cuidado no Agro Social dos 126 anos

O distrito de Rochedinho foi palco, neste sábado (30), da 6ª edição da Ação Agro Social, promovida pela Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável (Semades), como parte da programação dos 126 anos da Capital. Realizado na Escola Municipal Agrícola Barão do Rio Branco, o evento reuniu parcerias estratégicas, entregas de obras e uma série de serviços gratuitos à população, fortalecendo o desenvolvimento rural e a agricultura familiar.

Entre os atendimentos disponibilizados estavam: emissão de RG, inscrição e atualização em programas sociais, orientações previdenciárias e legislativas, consultas médicas, exames, vacinação e testes rápidos. A programação também incluiu cursos e qualificações, orientações sobre linhas de crédito, controle sanitário e prevenção de doenças, oficina de hortifrúti e, como incentivo a práticas sustentáveis, a doação de mudas de árvores nativas e frutíferas.

A prefeita Adriane Lopes ressalta que a administração acompanha de perto o Distrito, estando presente com serviços e atendimentos não só nesta data, como em outras ocasiões.

“Agradeço a todas as equipes da Prefeitura que estão colaborando neste evento. A Prefeitura não vem aqui só de ano em ano, não. Estamos presentes em todos os momentos. Porque não é só sobre estar aqui — nós estamos trabalhando em todo o território da cidade, para que Campo Grande traga oportunidades para todos. A gente quer trazer a cidade para o distrito, com oportunidades, com várias ações, para que os pequenos produtores cresçam e se tornem grandes. Nós não queremos levar o distrito para a cidade; queremos trazer os grandes projetos da cidade para o distrito. E as parcerias são muito importantes nesse processo”, destaca a chefe do Executivo.

O diretor da Escola Municipal Agrícola Barão do Rio Branco, Francisley Galdino, destacou a organização e a participação da comunidade.

“O evento foi divulgado com antecedência, de forma ampla. Estimávamos cerca de 400 pessoas e hoje vemos essa participação maciça dos moradores. Uma oportunidade de serem atendidos perto de casa, sem a necessidade de enfrentar deslocamentos, trânsito e com um custo alto”, afirmou.

Ele ainda ressaltou a importância da iniciativa para as comunidades mais distantes. “É um cuidado especial, um olhar humano e atencioso com a população rural. A prefeitura mobilizou diversas entidades em prol da comunidade, trazendo comodidade, tranquilidade, segurança e conforto para todos”.

Entre os participantes, Ana Cláudia de Souza Rezende, dona de casa e mãe do pequeno Levi, de apenas três meses, buscou atendimento na assistência social e a emissão do RG do filho.

“É a primeira vez que esse evento ocorre aqui no distrito e é uma ótima oportunidade, principalmente para os idosos que precisam regularizar documentos. Hoje consegui verificar a questão do RG do meu filho, atualizar meu Número de Identificação Social (NIS) e o Bolsa Família. O atendimento está sendo de excelência”, relatou.

A costureira Sidrônia da Silva, moradora de Rochedinho há mais de 40 anos, também aprovou a ação.

“Está sendo muito bom para a gente. Cheguei cedo para aproveitar os atendimentos. Hoje vou renovar meu RG, passar pelo CRAS e depois verificar a saúde. Vim antes de abrir para garantir a vaga”, contou.

Rosa Maria, que tem chácara e reside há seis anos em Rochedinho, aproveitou o evento para fazer o documento de identidade. “Viemos aproveitar os serviços e também passear e ver a vizinhança do distrito.”

Lindolfo de Farias e Wilson de Souza Pereira, produtores rurais, vão receber o Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF).

“Na minha chácara planto hortaliças em geral e o documento vai facilitar a busca de crédito”, disse Lindolfo.

O amigo e vizinho Wilson concordou: “Quando saiu o cadastro, me deu ânimo para trabalhar ainda mais. Meu sonho é cercar toda a propriedade para evitar prejuízos na plantação.”

Órgãos municipais, estaduais, federais, o Sistema S e voluntários da sociedade civil uniram esforços para oferecer serviços essenciais com mais comodidade aos moradores do distrito.

Entre os parceiros estiveram: Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS), Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), Secretaria Especial de Segurança e Defesa Social (Sesdes), Fundação Social do Trabalho (Funsat), Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb), Subsecretaria de Políticas para a Mulher (Semu), Secretaria Especial de Articulação Regional (Sear), Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer), Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro), Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), Detran-MS, Secretaria Estadual de Saúde (SES), Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul (FIEMS), Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), Corpo de Bombeiros de MS, Energisa, Sicredi, Consórcio Central CG, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS)/Observatório do Cooperativismo, Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) e Sueli Matos Advocacia.

#ParaTodosVerem As imagens de capa e internas mostram a ação e entrevistados.