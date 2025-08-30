Ação integrada entre forças policiais do Brasil e Paraguai resulta na prisão de homem que tentou matar companheira em Ponta Porã

Na tarde desta sexta-feira (29), um homem, identificado como R.O.D., 39 anos, atentou contra a vida de sua companheira dentro da academia onde ela trabalha, em Ponta Porã. O autor teria desferido uma facada no pescoço da vítima, que foi socorrida e encaminhada para atendimento médico.

Após o crime, policiais da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Ponta Porã iniciaram diligências para localizar o agressor, com apoio da 1ª Delegacia de Polícia de Ponta Porã e da Polícia Militar. Durante as buscas, as equipes receberam informações de que o indivíduo estaria escondido em um hotel próximo à linha internacional de fronteira com o Paraguai.

Foi montado um cerco policial e solicitado apoio da Polícia Nacional do Paraguai, por meio do Departamento de Investigação de Amambay. A ação conjunta resultou na prisão em flagrante do suspeito.

Antes da captura, o homem tentou cometer suicídio por duas vezes, mas não obteve êxito, tendo apenas se machucado. Ele foi detido e agora será colocado à disposição da Justiça.