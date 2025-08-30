Whats

Polícia Civil - MS

Polícia Civil localiza suspeito de feminicídio tentado em Dourados

Na última sexta feira (29), a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Dourados localizou W.A.P. (37), suspeito de col...

30/08/2025 14h05
Por: Redação
Fonte: Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

Na última sexta feira (29), a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Dourados localizou W.A.P. (37), suspeito de colocar fogo na namorada E.L.S.V (14) na tarde do dia 27/08/2025. O indivíduo havia fugido para a cidade de Maracaju/MS.

O caso foi apresentado pela polícia militar à Delegacia de Pronto Atendimento – DEPAC de Dourados como feminicídio na forma tentada, visto que a adolescente vítima havia dado entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) em estado grave, em razão das queimaduras. Segundo o atendimento inicial, a vítima apontou W.A.P como autor do crime.

Após, a DAM de Dourados empreendeu diligências para compreender melhor a dinâmica do crime, com realização de perícia no local do crime e oitiva de testemunhas. A vítima não pode ser ouvida, pois foi encaminhada a Santa Casa Saúde em Campo Grande e permaneceu entubada até sexta feira.

A partir de ações conjuntas entre DAM e Seção de Investigação Geral (SIG) de Dourados, o indivíduo suspeito foi localizado na cidade de Maracujá pela DAM e levado à Unidade Policial para prestar esclarecimentos. Em suas declarações iniciais, W.A.P negou o crime e afirmou ter sido um acidente.

A DAM de Dourados cumpriu a decisão judicial imposta e intimou W.A.P sobre a necessidade de monitoramento eletrônico durante as investigações. A tornozeleira eletrônica foi colocada no indivíduo nesta manhã de sábado.

As investigações continuam para elucidação do caso.

