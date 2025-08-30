Whats

WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
Polícia Civil - MS

Polícia Civil prende suspeito de crimes sexuais e perseguição à vítima em Bataguassu

A Polícia Civil, em uma operação conjunta da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) e do Setor de Investigações Gerais (SIG) da 1ª Delegacia de Po...

30/08/2025 14h05
Por: Redação
Fonte: Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

A Polícia Civil, em uma operação conjunta da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) e do Setor de Investigações Gerais (SIG) da 1ª Delegacia de Polícia, prendeu J. P. M. P. na tarde de 29 de agosto de 2025. O indivíduo é investigado pela suposta prática de crimes sexuais contra uma menor de 13 anos. 

As investigações tiveram início em 14 de abril de 2025. A vítima, cunhada de J. P. M. P., relatou ter sido submetida a violência e atos libidinosos de forma reiterada enquanto morava com o investigado e sua irmã. A Polícia Civil solicitou um novo laudo pericial após o primeiro parecer médico não corroborar a narrativa da vítima. O novo laudo, realizado pela Unidade Regional de Identificação e Perícia de Bataguassu, confirmou a versão da vítima. 

Assédio ao sistema de justiça e proteção

Além dos crimes sexuais, a polícia descobriu que J. P. M. P. estava assediando o sistema de justiça e a rede de proteção da vítima. Ele é suspeito de ter feito três denúncias anônimas falsas ao Disque 100 contra a mãe da vítima, M. A. R. S.. A Polícia Civil de São Paulo investigou as denúncias e concluiu que nenhuma delas era verdadeira. 

O investigado também tentou manipular as autoridades. Ele registrou um Boletim de Ocorrência alegando que a menor era vítima de maus-tratos praticados pela mãe. Para dar aparência de veracidade à sua narrativa, apresentou apenas a primeira página de um ofício do CREAS. Contudo, a polícia descobriu que as páginas seguintes do documento, que ele escondeu propositalmente, apontavam o próprio J. P. M. P. como o verdadeiro autor dos abusos. Em outra ocasião, ele reagiu em tom de ameaça velada a uma servidora da Secretaria de Assistência Social quando foi impedido de ter acesso direto à vítima. 

A Polícia Civil afirmou que o comportamento do investigado demonstra um “elevado potencial lesivo e risco concreto de reiteração delitiva”. A prisão preventiva foi solicitada para garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal. A ação de hoje reforça o compromisso da Polícia Civil em proteger as vítimas e garantir que a justiça seja feita.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Matéria de autoria de Junior Mochi declara a utilidade pública de entidade localizada em Chapadão do Sul Utilidade Pública é proposta a entidade assistencial de Chapadão do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul Com apoio do Governo do Estado, Hospital de Câncer inaugura quarto andar e amplia leitos para oncologia
Lançamento da 22ª Semana do Pescado foi lançada na Assembleia Legislativa nesta manhã 22ª Semana do Pescado é lançada nesta segunda-feira na ALEMS
Nioaque, MS
Atualizado às 01h05
24°
Tempo limpo Máxima: 39° - Mínima: 24°
23°

Sensação

2.77 km/h

Vento

39%

Umidade

Anuncie
300x250
whats 300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 4 horas CPMI do INSS pede ao STF a prisão preventiva de 21 envolvidos em fraudes
Há 4 horas PGM de Campo Grande dá salto tecnológico com sistema digital
Há 5 horas Utilidade Pública é proposta a entidade assistencial de Chapadão do Sul
Há 5 horas Vila dos Idosos transforma cuidado em lar e dignidade em realidade
Há 5 horas Fumacê circula por nove bairros nesta segunda-feira (01)
Anúncio
Mais lidas
1
Há 3 dias Lincoln Fonseca traz Renê Simões e muda o jogo no futebol de Mato Grosso do Sul Em entrevista, Lincoln foi direto. “Trazer o professor Renê Simões para Mato Grosso do Sul é dar a chance de nossos treinadores aprenderem com um dos maiores líderes do futebol mundial.
2
Há 6 dias Polícia Civil participa do desfile em comemoração ao aniversário de 126 anos de Campo Grande
3
Há 3 dias Nioaque recebe a 5ª edição da Liga Terrão Estadual 2025 neste fim de semana
4
Há 3 dias Professores de Nioaque participam do Curso de Formação de Treinadores de Futebol em MS
5
Há 5 dias Senado vai debater reajuste de fundo e salários da polícia do Distrito Federal
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados