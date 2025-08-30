Whats

Aniversário
Polícia Civil - MS

Delegado-Geral da Polícia Civil é homenageado com a outorga da Ordem do Mérito Eleitoral pelo Tribunal Regional Eleitoral

Na noite de ontem (29), durante sessão solene do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) realizada no Gran Murano Buffet, o Dele...

30/08/2025 14h05
Por: Redação
Fonte: Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

Na noite de ontem (29), durante sessão solene do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) realizada no Gran Murano Buffet, o Delegado-Geral Dr. Lupérsio Degerone Lucio foi homenageado com a Ordem do Mérito Eleitoral no grau de Comendador.

A condecoração tem como objetivo reconhecer autoridades que contribuíram de forma significativa para o fortalecimento da democracia, para a Justiça Eleitoral e para o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul e do Brasil. Foram agraciados representantes dos poderes judiciário, legislativo e executivo, além de representantes da sociedade civil. 

