Delegado-Geral da Polícia Civil é homenageado com a outorga da Ordem do Mérito Eleitoral pelo Tribunal Regional Eleitoral

Na noite de ontem (29), durante sessão solene do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) realizada no Gran Murano Buffet, o Delegado-Geral Dr. Lupérsio Degerone Lucio foi homenageado com a Ordem do Mérito Eleitoral no grau de Comendador.

A condecoração tem como objetivo reconhecer autoridades que contribuíram de forma significativa para o fortalecimento da democracia, para a Justiça Eleitoral e para o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul e do Brasil. Foram agraciados representantes dos poderes judiciário, legislativo e executivo, além de representantes da sociedade civil.