Polícia Civil prende homem por descumprimento de medida protetiva em Bataguassu

Na manhã desta sexta-feira, 29 de agosto, a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio de uma ação integrada da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Bataguassu e do Setor de Investigações Gerais (SIG), cumpriu mandado de prisão preventiva contra B.M.S., investigado por descumprimento de medida protetiva, ameaça e dano.

O homem vinha descumprindo reiteradamente determinações judiciais impostas pela Lei Maria da Penha, chegando a ameaçar de morte sua ex-companheira e suas filhas. Em um dos episódios, utilizou um facão para danificar a porta da residência da vítima, demonstrando elevado grau de periculosidade.

Diante da gravidade dos fatos e do risco à integridade das vítimas, a Polícia Civil representou pela prisão preventiva, que foi deferida pelo Poder Judiciário. A ação rápida das equipes da DAM e do SIG resultou na localização e captura do investigado nesta sexta-feira, garantindo a efetividade da medida judicial.

A Polícia Civil destaca que seguirá atuando de forma firme no combate à violência doméstica e familiar, reafirmando seu compromisso com a proteção das vítimas e a preservação da ordem pública.