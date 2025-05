Desenvolvimento Econômico da Prefeitura leva resultados do primeiro quadrimestre para Câmara de Vereadores

Para o presidente da Comissão Permanente de Indústria, Comércio e Turismo, Ronilço Guerreiro, a reunião foi proveitosa. “É importante a sua fala para conhecer a estrutura da Secretaria, nós estamos à disposição, a Comissão de Indústria e Comércio está aberta para conversar em relação a esses investimentos e dizer que nós precisamos de um planejamento a curto, médio, e longo prazo e dizer quais são os desafios e quais são as possibilidades para Campo Grande”, disse.

O pequeno produtor também foi contemplado. Nas três ações sociais que aconteceram neste quadrimestre mais de 1.217 atendimentos foram realizados, levando 35 tipos de serviços diferentes para quem vive no campo. Cerca de 600 pessoas foram beneficiadas com mudas frutíferas e mais de 25 mil m² de áreas gradeadas, além da entrega de 12 toneladas de adubos orgânicos.

Dentre as ações de desburocratização, destaque para a regulamentação da Lei de Liberdade Econômica, que facilita os processos de abertura de 654 tipos de atividades empresariais. A integração da REDESIM também automatizou a abertura de diversas empresas (aproximadamente 480 CNAEs) facilitando os processos para quem quer investir em Campo Grande.

A Semades levou o resultado das iniciativas de desenvolvimento econômico realizadas neste primeiro quadrimestre e apresentou um resumo de iniciativas que devem ser implementadas ainda este ano. “Quero agradecer o convite de estar aqui hoje na Câmara. A gente trouxe toda a equipe Semades para apresentar os trabalhos que a gente já desenvolveu nesses 120 dias. É muito importante para nós, como Secretaria, como gestão municipal, estar próximo à Câmara de Vereadores, que é quem representa o povo de Campo Grande. É a nossa obrigação, mas mais do que isso, aumentar a parceria da administração pública com a sociedade”, disse o secretário da Semades, Ademar Silva Junior.

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável (Semades), se reuniu na manhã desta terça-feira (13), com a Comissão Permanente de Indústria, Comércio e Turismo da Câmara de Vereadores. O órgão legislativo é responsável por analisar e debater as propostas relacionadas à indústria, comércio e serviços, bem como políticas econômicas e leis empresariais.

