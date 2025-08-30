Polícia Militar prende dupla por furto em loja no Bairro Senhor Divino em Coxim

Coxim (MS) – A Polícia Militar prendeu dois homens por furto na madrugada de sexta-feira (30/08), após arrombamento a uma loja localizada na Rua General Mendes de Morais, no Bairro Senhor Divino em Coxim.

A Guarnição de Rádio Patrulha foi acionada e, ao chegar ao local, constatou o crime. Com o apoio das imagens das câmeras de segurança e baseados nas características dos suspeitos, os militares iniciaram diligências pela região.

Durante as rondas, um dos autores, de 24 anos, foi localizado na Rua dos Torquatos, enquanto o outro, de 36 anos, foi encontrado na Rua Pedro Pedrossian. Ambos confessaram a prática do furto e receberam voz de prisão.

Os autores foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.

Assessoria de Comunicação Social- 5º BPM