Aniversário
PM - MS

Polícia Militar prende grupo por tráfico de drogas em Corumbá

Na madrugada de sábado, 30 de agosto de 2025, por volta da 01h00, a Força Tática da Polícia Militar prendeu um grupo de pessoas envolvidas em tráfi...

30/08/2025 10h51
Por: Redação
Fonte: PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS

Na madrugada de sábado, 30 de agosto de 2025, por volta da 01h00, a Força Tática da Polícia Militar prendeu um grupo de pessoas envolvidas em tráfico de drogas e desobediência no município de Corumbá. A ação ocorreu após denúncias de que em uma residência na Rua Professor Hélio Benzi, esquina com a Rua Albuquerque, estaria ocorrendo comércio de entorpecentes.

Durante a incursão, os policiais flagraram três indivíduos preparando drogas para venda. No local, foram encontrados utensílios utilizados na manipulação e embalagem de entorpecentes, além de 24g de substância análoga à cocaína, 32g de substância análoga à maconha e R$ 80 em dinheiro.

Na busca pessoal, os envolvidos também foram encontrados em posse de drogas, dinheiro e celulares utilizados no crime. Um veículo de apoio ao grupo, modelo Saveiro, também foi revistado, sendo localizada substância semelhante à maconha em seu interior.

Diante dos fatos, todos os suspeitos foram conduzidos à 1ª Delegacia de Polícia Civil de Corumbá, juntamente com o material apreendido e o veículo, para as providências legais cabíveis.

A Polícia Militar reforça que mantém ações constantes de combate ao tráfico de drogas, retirando entorpecentes de circulação e responsabilizando os envolvidos, com o objetivo de proteger a comunidade e preservar a ordem pública em Corumbá e Ladário.

