Polícia Militar prende homem por descumprimento de medida protetiva em Corumbá

Na madrugada desábado, 30 de agosto de 2025, entre 05h27 e 05h29, a Polícia Militar atendeu a uma ocorrência dedescumprimento de medida protetiva de urgênciano município deCorumbá.

A guarnição foi acionada via Copom e, ao chegar ao local, manteve contato com a vítima, que relatou possuir medida protetiva em desfavor de seu ex-companheiro, a qual determina que ele se abstenha de qualquer forma de contato. No entanto, o autor compareceu à residência e proferiu palavras ofensivas e ameaçadoras, configurando o descumprimento da ordem judicial.

Diante da situação, os policiais deram voz de prisão ao homem, que foi informado de seus direitos constitucionais. No local, ele se encontrava calmo e cooperativo. O autor foi conduzido àDelegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DEPAC/DP)para as providências legais cabíveis.

A Polícia Militar reforça que odescumprimento de medida protetiva é crimee que denúncias imediatas são fundamentais para garantir a proteção das vítimas e a efetividade da Lei Maria da Penha. A instituição segue firme emCorumbá e Ladáriono compromisso de proteger mulheres em situação de violência e responsabilizar os agressores.