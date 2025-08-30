Polícia Militar prende homem por invasão de domicílio e ameaças em Corumbá

Na madrugada desábado, 30 de agosto de 2025, entre 05h16 e 05h19, uma equipe deRádio Patrulha da Polícia Militarfoi acionada via Copom para atender uma ocorrência deinvasão de propriedade e ameaçano município deCorumbá.

No local, os policiais fizeram contato com a solicitante, que relatou que seu ex-companheiro haviainvadido a residênciae proferidoameaças graves, afirmando que levaria consigo o filho que ambos têm em comum, mesmo sem o consentimento da mãe. A vítima informou ainda quenão era a primeira vezque situações semelhantes ocorriam.

Durante a abordagem, o autor apresentou sinais de embriaguez, comportamento agressivo e resistência à ação policial. O indivíduo foi conduzido, juntamente com a vítima, àDelegacia de Polícia Civil de Corumbápara as providências legais cabíveis.

A Polícia Militar reforça que atua de forma firme no enfrentamento de ocorrências deviolência doméstica e ameaças familiares, ressaltando que adenúncia imediata é essencialpara a proteção das vítimas e para a responsabilização dos agressores.