PM - MS

Polícia Militar flagra ato de pichação em praça de esportes em Ladário

Na noite desexta-feira, 29 de agosto de 2025, entre 21h20 e 21h23, uma guarnição da Polícia Militar de Ladário, com apoio da Guarda Municipal, aten...

30/08/2025 09h46
Por: Redação
Fonte: PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS

Na noite desexta-feira, 29 de agosto de 2025, entre 21h20 e 21h23, uma guarnição da Polícia Militar de Ladário, com apoio da Guarda Municipal, atendeu a uma denúncia de pichação em umapraça de esportesdo município.

No local, foi abordado um indivíduo que havia acabado de realizar inscrições na parede do espaço público utilizando tinta em spray. Questionado, ele alegou tratar-se de grafite, porém não possuía qualquerautorização oficialpara executar a pintura. Com ele, foi encontrada uma lata de tinta preta, utilizada no ato.

Diante dos fatos, o autor foi conduzido àDelegacia de Polícia Civil de Corumbápara as providências cabíveis.

A Polícia Militar reforça quepichar é crime, previsto no artigo 65 daLei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/1998). A prática de grafite só é permitida quando existeautorização.

A comunidade é orientada a colaborar, denunciando esse tipo de conduta. A preservação dos espaços públicos é essencial para garantir ambientes limpos, seguros e adequados para o lazer de todos.

