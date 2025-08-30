Polícia Militar contém indivíduo após ameaças e dano em residência em Ladário

Na tarde de sexta-feira, 29 de agosto de 2025, entre 12h51 e 12h55, equipes da Polícia Militar foram acionadas via Copom para atender uma ocorrência de perturbação da tranquilidade, ameaça e dano material no município de Ladário.

Segundo informações repassadas no local, um indivíduo havia arrombado a porta dos fundos de uma residência e, em seguida, ameaçado a própria irmã utilizando uma faca. Durante a primeira intervenção, realizada por equipe da polícia militar, o suspeito conseguiu fugir em direção a uma área de matagal.

Minutos depois, a Polícia Militar foi novamente acionada. Em nova diligência, desta vez com apoio da Rádio Patrulha de Ladário e Força tática, os policiais conseguiram localizar e conter o autor.

A Polícia Militar reforça que situações como esta demonstram a importância da denúncia feita pela comunidade, que possibilita a pronta resposta policial. A instituição segue firme na missão de proteger as famílias, preservar a ordem pública e garantir a segurança em Corumbá e Ladário.