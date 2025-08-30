Whats

Aniversário
Mato Grosso do Sul

Com novo modelo de governança em CT&I, MS dá salto e entra no top 10 nacional em Inovação

Mato Grosso do Sul alcançou um avanço expressivo no pilar Inovação do Ranking de Competitividade dos Estados 2025, elaborado pelo Centro de Lideran...

30/08/2025 08h41
Por: Redação
Fonte: Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Mato Grosso do Sul alcançou um avanço expressivo no pilar Inovação do Ranking de Competitividade dos Estados 2025, elaborado pelo Centro de Liderança Pública (CLP) e divulgado na quarta-feira (27). O Estado subiu da 17ª posição em 2024 para a 9ª em 2025, um salto de oito colocações que demonstra a consolidação de uma política pública estruturante em ciência, tecnologia e inovação.

De acordo com o CLP, o desempenho sul-mato-grossense foi impulsionado pela produção científica, que avançou nove posições; pelos investimentos públicos em P&D, com ganho de cinco posições; pelo aumento no número de empresas de alto crescimento (+6 posições); e pela melhoria nos indicadores de informação e comunicação e bolsas de mestrado e doutorado, ambos com avanço de quatro posições. Ainda assim, Mato Grosso do Sul enfrenta desafios na ampliação do número de patentes registradas (12º lugar) e no fortalecimento da estrutura de apoio à inovação (17º lugar), que envolve incubadoras, parques tecnológicos e fundos de capital semente.

>O secretário-executivo Ricardo Senna, destacou a governança em Ciência, Tecnologia e Inovação
>O secretário-executivo Ricardo Senna, destacou a governança em Ciência, Tecnologia e Inovação

Para o secretário-executivo de Ciência, Tecnologia e Inovação da Semadesc, Ricardo Senna, o resultado é reflexo da ampliação da governança estadual na área. “Até 2022, a única instância de governança que cuidava de ciência e tecnologia era a Fundect. A partir de 2023, o governador Eduardo Riedel transforma a Semagro em Semadesc e cria a Secti, acrescentando assim o pilar inovação. Então, a gente passa a ter uma governança ampliada em ciência, tecnologia e inovação. Esse resultado revelado no ranking do CLP mostra um pouco da ampliação da governança nessa área, com mais ações e uma política pública mais focada em inovabilidade, que é a inovação com sustentabilidade”, afirmou.

Senna reforça que a inovação é tratada pelo Governo do Estado como uma política estruturante e transversal, com impacto direto no desenvolvimento econômico, na diversificação da matriz produtiva e na geração de empregos de alto valor agregado. “Esse desempenho também confirma o protagonismo de Mato Grosso do Sul no ecossistema de inovação do Centro-Oeste. Somos o Estado que mais investe em startups na região, com metade dos empreendimentos em atividade recebendo apoio direto de programas estruturados pelo Governo do Estado”, destacou.

Segundo ele, os resultados consolidam o ambiente de inovação como parte de um projeto estratégico de futuro. “Isso mostra a atuação da Semadesc, por meio da Fundect, com editais e chamadas públicas que fomentam a comunidade acadêmica e os ecossistemas de inovação, além de programas como o Centelha, o Tecnova, as Bolsas de Iniciação Tecnológica e os Núcleos de Inovação Tecnológica”, finalizou Ricardo Senna.

Marcelo Armôa, Semadesc

