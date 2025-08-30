Whats

Mato Grosso do Sul

Passarela na rodovia MS-156 terá impacto direto em estudantes e servidores em Dourados

A Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos de Mato Grosso do Sul (Agesul) homologou ontem a licitação para a construção de uma passarela de pe...

30/08/2025 08h41
Por: Redação
Fonte: Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

A Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos de Mato Grosso do Sul (Agesul) homologou ontem a licitação para a construção de uma passarela de pedestres na rodovia MS-156, no trecho que conecta a BR-163 ao Núcleo Industrial de Dourados. O investimento será de R$ 1,72 milhão, conforme publicação no Diário Oficial do Estado (DOE).

A obra tem como objetivo oferecer mais segurança viária e acessibilidade na região, marcada por intenso fluxo de veículos. A instalação da estrutura atende a uma demanda local, já que a travessia é utilizada diariamente por estudantes da Escola Estadual Vereador Moacir Djalma Barros, além de servidores e cidadãos que se deslocam para a sede do Detran e para o Departamento de Operações de Fronteira (DOF), ambos situados nas imediações.

O secretário estadual de Infraestrutura e Logística, Guilherme Alcântara de Carvalho, destacou que a iniciativa responde a uma demanda histórica da comunidade local.

“Estamos tratando de uma obra que vai além da engenharia: é um investimento direto na segurança das pessoas. Essa passarela vai proteger vidas, principalmente de estudantes, e representa o compromisso do governo em ouvir as necessidades da população e agir com rapidez para atendê-las”, afirmou.

Segundo técnicos da Agesul, além de reduzir riscos de acidentes, a passarela contribui para a fluidez do tráfego na rodovia. O projeto integra um conjunto de investimentos voltados para infraestrutura urbana e segurança viária em Mato Grosso do Sul.

Alexsandro Nogueira, Comunicação Seilog
Foto: Chico Ribeiro/Seilog

