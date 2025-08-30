Lincoln Fonseca traz Renê Simões e muda o jogo no futebol de Mato Grosso do Sul

O futebol de Mato Grosso do Sul começa a respirar novos ares. A chegada de Renê Simões ao Estado, para abrir o Curso de Formação de Treinadores 2025, não é apenas um evento: é um divisor de águas. E por trás desse movimento está o nome de um empresário que vem mudando o mindset do esporte local: Lincoln Fonseca.

Na noite de abertura, Renê lotou o auditório com a palestra “Campeão dos Sonhos Impossíveis – Líder Impactante”, e mostrou porque é considerado um dos maiores especialistas em liderança e gestão de equipes no futebol mundial.

Quem é Renê Simões?

Currículo não falta: comandou a Seleção Brasileira Feminina, levou a Jamaica à Copa do Mundo de 1998, e esteve à frente de gigantes do futebol nacional como Vasco e Fluminense. Renê é reconhecido não apenas por resultados, mas pela capacidade de transformar atletas e equipes através de disciplina, motivação e trabalho coletivo.

O visionário por trás do projeto

Trazer um nome desse peso para o Mato Grosso do Sul não é acaso. É visão. Lincoln Fonseca entende que o futebol precisa ir além das quatro linhas: exige formação, capacitação e mentalidade vencedora. Sua aposta é clara preparar treinadores e profissionais locais para pensar grande, sonhar alto e alcançar patamares que antes pareciam distantes.

Em entrevista, Lincoln foi direto. “Trazer o professor Renê Simões para Mato Grosso do Sul é dar a chance de nossos treinadores aprenderem com um dos maiores líderes do futebol mundial. Sempre sonhei em ver o futebol sul-mato-grossense mais respeitado e competitivo, e isso só é possível com conhecimento, trabalho sério e mudança de mentalidade.”

O projeto encabeçado por Lincoln simboliza algo que o futebol sul-mato-grossense sempre buscou: respeito e profissionalização. Não se trata apenas de formar técnicos, mas de criar uma geração de líderes, capazes de inspirar atletas e transformar clubes.

Com nomes como Renê Simões, o futebol de MS mostra que está pronto para sair da margem e disputar espaço no cenário nacional.