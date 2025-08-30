Whats

Aniversário
Educação

Professores de Nioaque participam do Curso de Formação de Treinadores de Futebol em MS

Os professores Rogério, técnico da equipe feminina, e Ronaldo Galeano, treinador do Sub-11

30/08/2025 08h02
Por: Gabriela Rufino
Divulgação
Divulgação

O município de Nioaque está representado no Curso de Formação de Treinadores de Futebol, promovido pela Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS), por meio da Academia FFMS, que teve início na noite desta sexta-feira (29), em Campo Grande.

Os professores Rogério, técnico da equipe feminina, e Ronaldo Galeano, treinador do Sub-11, ambos do Clube Esportivo Aldeia Brejão (CEAB), estão entre os participantes do curso que reúne profissionais de várias cidades do estado em busca de atualização, qualificação e novas experiências no futebol.

A abertura contou com a palestra do renomado professor René Simões, que ministrou o tema “Campeão dos Sonhos Impossíveis – Líder Impactante”. Durante o final de semana, os treinadores terão acesso a uma programação intensa, que inclui desde reflexões sobre liderança até aulas práticas de montagem de equipes e treinamentos cognitivos.

Programação

Sábado (30/08)

 • 8h às 10h – Treinador de Futebol, suas qualidades e habilidades 1 – Prof. René Simões

 • 10h15 às 12h – Treinador de Futebol, suas qualidades e habilidades 2 – Prof. René Simões

 • 16h às 18h – Aula prática: Trabalhos cognitivos e montagem de equipes, interações e tomada de decisões – Prof. René Simões

Domingo (31/08)

 • 8h às 10h – Treinamento cognitivo associado ao trabalho físico – Prof. Me. Gabriel Elias Ota

 • 10h15 às 12h – Desenvolvimento dos aspectos físicos em longo prazo em jovens jogadores – Prof. Dr. Hugo Santana

O presidente da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul, Estevão Petrallás, ressaltou a importância da iniciativa:

“Esse curso é um marco para o futebol sul-mato-grossense. Ver profissionais de clubes como o CEAB, de Nioaque, participando ativamente, nos enche de orgulho. Nosso objetivo é democratizar o conhecimento, capacitar nossos treinadores e fortalecer o esporte em todo o estado.”

O treinador Ronaldo Galeano destacou a relevância da capacitação para o crescimento do futebol local:

“É uma oportunidade única participar de um curso como este, com palestras de profissionais do nível do professor René Simões. Tenho certeza de que o conhecimento adquirido aqui vai contribuir muito para o nosso trabalho em Nioaque, tanto no Sub-11 quanto no fortalecimento da base do CEAB.”

Com a presença dos professores Rogério e Ronaldo, o Clube Esportivo Aldeia Brejão (CEAB) reafirma seu compromisso com a formação de atletas e o fortalecimento do futebol de base e feminino em Mato Grosso do Sul.

