Autoridades do Judiciário conhecem potencial da Rota Bioceânica em apresentação na Governadoria

O Governo do Estado apresentou quinta-feira (28) a autoridades do Judiciário Federal os avanços e o potencial da Rota Bioceânica. No encontro, o governador Eduardo Riedel destacou as oportunidades de integração logística, geração de empregos e fortalecimento da competitividade regional no comércio internacional.

Riedel ressaltou que a Rota representa "um projeto estruturante para o futuro do Estado e do Brasil, capaz de ampliar mercados, atrair investimentos e gerar novas oportunidades para a população sul-mato-grossense". Ele também lembrou que o empreendimento abre ao Brasil uma janela estratégica de ligação com os mercados da Ásia-Pacífico.

Entre os convidados estavam o presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministro Herman Benjamin, o ministro Paulo Sérgio Domingues e a comitiva do Conselho da Justiça Federal (CJF). Também participaram representantes do Tribunal Regional Federal da 3.ª Região (TRF3), como o desembargador federal Carlos Muta, presidente do tribunal, e a juíza federal Monique Marchioli Leite, diretora do Foro.

Por Mato Grosso do Sul, estiveram presentes o secretário da Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), Jaime Verruck, que conduziu a exposição, a procuradora-geral do Estado, Ana Carolina Ali Garcia, e o secretário de Governo e Gestão Estratégica, Rodrigo Perez.

A comitiva de magistrados esteve esta semana em Campo Grande para visitas técnicas a unidades da Justiça Federal. Entre os temas discutidos, também entrou em pauta a possibilidade de ampliação da estrutura da Justiça Federal em Mato Grosso do Sul.

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Alexandre Gonzaga, Comunicação Governo de MS

Fotos: Bruno Rezende/Secom