Governo de MS promove seminário sobre ambientes de trabalho mais saudáveis e livres de assédio

Para fortalecer a agenda de saúde mental no ambiente de trabalho, o Governo do Estado, por meio da SES (Secretaria de Estado de Saúde) promoveu nesta semana o Seminário de Saúde Mental e Trabalho 2025. O evento, realizado no Bioparque Pantanal em Campo Grande, reuniu gestores, profissionais da saúde, servidores e sociedade civil para debater o tema ‘Assédio não se tolera. Sofrimento não se ignora. É tempo de agir por ambientes mais saudáveis’.

O foco principal do seminário é a promoção de ambientes de trabalho mais saudáveis e livres de assédio, um dos fatores que mais contribuem para o adoecimento e sofrimento da população. De acordo com Maria Madalena Xavier, coordenadora estadual de Vigilância em Saúde do Trabalhador e do Centro de Referência de Saúde do Trabalhador, a iniciativa busca despertar e discutir sobre um tema tão importante e necessário.

>Larissa Castilho, superintendente de Vigilância em Saúde e Maria Madalena Xavier, coordenadora estadual de Vigilância em Saúde do Trabalhador.

“O seminário tem como propósito sensibilizar e promover o debate sobre os impactos das doenças relacionadas ao trabalho, com ênfase na saúde mental. Trata-se de um tema urgente, que afeta diretamente a qualidade de vida dos trabalhadores e interfere nas dinâmicas produtivas e nas relações interpessoais dentro das organizações. É fundamental discutir estratégias de enfrentamento que contribuam para ambientes laborais mais saudáveis, respeitosos e livres de adoecimento”, destaca a coordenadora.

O evento contou com a participação de renomados especialistas, como a advogada Myrelle Jacob, a psicóloga Liliana Guimarães e a ex-Ouvidora-Geral da União, Ariana Frances, que coordenou o programa federal de prevenção ao assédio no serviço público. A programação incluiu palestras e a apresentação de diretrizes práticas, como o uso do Guia Lilás, um instrumento oficial para a prevenção do assédio em instituições públicas.

O seminário também destacou a importância da escuta qualificada e do acolhimento psicológico nas organizações, reforçando o compromisso com a construção de locais de trabalho mais seguros e respeitosos.

Helton Davis, Comunicação

Fotos: Helton Davis