Whats

WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
Mato Grosso do Sul

Governo de MS promove seminário sobre ambientes de trabalho mais saudáveis e livres de assédio

O seminário tem como propósito sensibilizar e promover o debate sobre os impactos das doenças relacionadas ao trabalho, com ênfase na saúde mental....

30/08/2025 07h35
Por: Redação
Fonte: Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

O seminário tem como propósito sensibilizar e promover o debate sobre os impactos das doenças relacionadas ao trabalho, com ênfase na saúde mental.

Para fortalecer a agenda de saúde mental no ambiente de trabalho, o Governo do Estado, por meio da SES (Secretaria de Estado de Saúde) promoveu nesta semana o Seminário de Saúde Mental e Trabalho 2025. O evento, realizado no Bioparque Pantanal em Campo Grande, reuniu gestores, profissionais da saúde, servidores e sociedade civil para debater o tema ‘Assédio não se tolera. Sofrimento não se ignora. É tempo de agir por ambientes mais saudáveis’.

O foco principal do seminário é a promoção de ambientes de trabalho mais saudáveis e livres de assédio, um dos fatores que mais contribuem para o adoecimento e sofrimento da população. De acordo com Maria Madalena Xavier, coordenadora estadual de Vigilância em Saúde do Trabalhador e do Centro de Referência de Saúde do Trabalhador, a iniciativa busca despertar e discutir sobre um tema tão importante e necessário.

>Larissa Castilho, superintendente de Vigilância em Saúde e Maria Madalena Xavier, coordenadora estadual de Vigilância em Saúde do Trabalhador.
>Larissa Castilho, superintendente de Vigilância em Saúde e Maria Madalena Xavier, coordenadora estadual de Vigilância em Saúde do Trabalhador.

“O seminário tem como propósito sensibilizar e promover o debate sobre os impactos das doenças relacionadas ao trabalho, com ênfase na saúde mental. Trata-se de um tema urgente, que afeta diretamente a qualidade de vida dos trabalhadores e interfere nas dinâmicas produtivas e nas relações interpessoais dentro das organizações. É fundamental discutir estratégias de enfrentamento que contribuam para ambientes laborais mais saudáveis, respeitosos e livres de adoecimento”, destaca a coordenadora.

O evento contou com a participação de renomados especialistas, como a advogada Myrelle Jacob, a psicóloga Liliana Guimarães e a ex-Ouvidora-Geral da União, Ariana Frances, que coordenou o programa federal de prevenção ao assédio no serviço público. A programação incluiu palestras e a apresentação de diretrizes práticas, como o uso do Guia Lilás, um instrumento oficial para a prevenção do assédio em instituições públicas.

O seminário também destacou a importância da escuta qualificada e do acolhimento psicológico nas organizações, reforçando o compromisso com a construção de locais de trabalho mais seguros e respeitosos.

Helton Davis, Comunicação
Fotos: Helton Davis

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Tomaz Silva/Agência Brasil Implante contraceptivo deve ser ofertado por planos a partir de hoje
© Marcello Casal jr/Agência Brasil Por hora, 14 crianças são internadas por acidentes; saiba como evitar
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul MS conquista nota máxima e lidera o Brasil em cobertura vacinal, segundo Ranking de Competitividade
Nioaque, MS
Atualizado às 01h05
24°
Tempo limpo Máxima: 39° - Mínima: 24°
23°

Sensação

2.77 km/h

Vento

39%

Umidade

Anuncie
300x250
whats 300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 4 horas CPMI do INSS pede ao STF a prisão preventiva de 21 envolvidos em fraudes
Há 4 horas PGM de Campo Grande dá salto tecnológico com sistema digital
Há 5 horas Utilidade Pública é proposta a entidade assistencial de Chapadão do Sul
Há 5 horas Vila dos Idosos transforma cuidado em lar e dignidade em realidade
Há 5 horas Fumacê circula por nove bairros nesta segunda-feira (01)
Anúncio
Mais lidas
1
Há 3 dias Lincoln Fonseca traz Renê Simões e muda o jogo no futebol de Mato Grosso do Sul Em entrevista, Lincoln foi direto. “Trazer o professor Renê Simões para Mato Grosso do Sul é dar a chance de nossos treinadores aprenderem com um dos maiores líderes do futebol mundial.
2
Há 6 dias Polícia Civil participa do desfile em comemoração ao aniversário de 126 anos de Campo Grande
3
Há 3 dias Nioaque recebe a 5ª edição da Liga Terrão Estadual 2025 neste fim de semana
4
Há 5 dias Senado vai debater reajuste de fundo e salários da polícia do Distrito Federal
5
Há 3 dias Professores de Nioaque participam do Curso de Formação de Treinadores de Futebol em MS
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados