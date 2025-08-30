Whats

WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
Saúde

Nioaque realiza Dia D de vacinação contra o sarampo neste sábado

Para receber a vacina, é necessário apresentar a caderneta de vacinação

30/08/2025 07h34
Por: Gabriela Rufino
Divulgação
Divulgação

A Prefeitura de Nioaque, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, promove neste sábado (30) o Dia D de vacinação contra o sarampo, com atendimentos das 7h às 16h no ESF Urbano II.

A ação tem como objetivo ampliar a cobertura vacinal e proteger a população contra a doença, que ainda representa risco à saúde pública.

O público-alvo da campanha inclui crianças de 6 a 11 meses, que receberão a chamada “dose zero”, e pessoas de 12 meses a 59 anos que ainda não completaram o esquema vacinal.

Para receber a vacina, é necessário apresentar a caderneta de vacinação e um documento de identificação.

Segundo a Prefeitura, a imunização é a forma mais eficaz e segura de prevenção contra o sarampo, evitando surtos e protegendo toda a comunidade.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Tomaz Silva/Agência Brasil Implante contraceptivo deve ser ofertado por planos a partir de hoje
© Marcello Casal jr/Agência Brasil Por hora, 14 crianças são internadas por acidentes; saiba como evitar
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul MS conquista nota máxima e lidera o Brasil em cobertura vacinal, segundo Ranking de Competitividade
Nioaque, MS
Atualizado às 01h05
24°
Tempo limpo Máxima: 39° - Mínima: 24°
23°

Sensação

2.77 km/h

Vento

39%

Umidade

Anuncie
300x250
whats 300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 4 horas CPMI do INSS pede ao STF a prisão preventiva de 21 envolvidos em fraudes
Há 4 horas PGM de Campo Grande dá salto tecnológico com sistema digital
Há 5 horas Utilidade Pública é proposta a entidade assistencial de Chapadão do Sul
Há 5 horas Vila dos Idosos transforma cuidado em lar e dignidade em realidade
Há 5 horas Fumacê circula por nove bairros nesta segunda-feira (01)
Anúncio
Mais lidas
1
Há 3 dias Lincoln Fonseca traz Renê Simões e muda o jogo no futebol de Mato Grosso do Sul Em entrevista, Lincoln foi direto. “Trazer o professor Renê Simões para Mato Grosso do Sul é dar a chance de nossos treinadores aprenderem com um dos maiores líderes do futebol mundial.
2
Há 6 dias Polícia Civil participa do desfile em comemoração ao aniversário de 126 anos de Campo Grande
3
Há 3 dias Nioaque recebe a 5ª edição da Liga Terrão Estadual 2025 neste fim de semana
4
Há 5 dias Senado vai debater reajuste de fundo e salários da polícia do Distrito Federal
5
Há 3 dias Professores de Nioaque participam do Curso de Formação de Treinadores de Futebol em MS
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados