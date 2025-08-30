Nioaque realiza Dia D de vacinação contra o sarampo neste sábado

(67) 99142-9066
A Prefeitura de Nioaque, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, promove neste sábado (30) o Dia D de vacinação contra o sarampo, com atendimentos das 7h às 16h no ESF Urbano II.
A ação tem como objetivo ampliar a cobertura vacinal e proteger a população contra a doença, que ainda representa risco à saúde pública.
O público-alvo da campanha inclui crianças de 6 a 11 meses, que receberão a chamada “dose zero”, e pessoas de 12 meses a 59 anos que ainda não completaram o esquema vacinal.
Para receber a vacina, é necessário apresentar a caderneta de vacinação e um documento de identificação.
Segundo a Prefeitura, a imunização é a forma mais eficaz e segura de prevenção contra o sarampo, evitando surtos e protegendo toda a comunidade.
