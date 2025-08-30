Whats

Esporte

Nioaque recebe a 5ª edição da Liga Terrão Estadual 2025 neste fim de semana

No sábado (30), a abertura terá dois confrontos. Às 14h30, o C.E.A.B.

30/08/2025 07h30Atualizado há 3 dias
Por: Gabriela Rufino
Divulgação
Divulgação

O município de Nioaque será sede, nos dias 30 e 31 de agosto, da 5ª edição da Liga Terrão Estadual 2025, um dos principais campeonatos amadores de futebol do Mato Grosso do Sul. A competição, organizada pela Federação de Futebol Amador do Estado com apoio do Governo do Estado, Fundesporte e Prefeitura Municipal de Nioaque, promete agitar a cidade e movimentar os apaixonados pelo esporte.

No sábado (30), a abertura terá dois confrontos. Às 14h30, o C.E.A.B. encara o ADC Canaã. Logo em seguida, às 15h30, será a vez do Vila João Marques enfrentar o TEC F.C.

Já no domingo (31), a rodada começa cedo. Às 8h30, o E.G.F. entra em campo contra o Bar do Nandinho, seguido do duelo entre Misto F.C. e Jockey Club F.C., marcado para 9h30.

A Liga Terrão Estadual já se consolidou como vitrine do futebol de várzea em Mato Grosso do Sul, revelando talentos e fortalecendo a tradição esportiva da região. Além do esporte, o evento também é uma oportunidade de integração social, lazer e valorização da cultura do terrão, que faz parte da identidade sul-mato-grossense.

Com apoio de parceiros locais e estaduais, a expectativa é de grande público nos jogos, celebrando o espírito esportivo que marca a competição.

 

 

