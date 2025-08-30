Prosolo registra crescimento nas adesões de municípios e amplia ações de conservação de solo e água

O Prosolo (Plano Estadual de Manejo e Conservação do Solo e da Água) registrou um aumento de 866% no número de municípios participantes desde a sua criação, em 2021. De apenas três cidades no início, o programa deve encerrar este ano com 30 municípios parceiros do Governo do Estado na recuperação e preservação de áreas.

Os dados foram apresentados nesta quinta-feira (28) durante o 1º Dia de Campo do Prosolo - "Ações de Manejo e Conservaçãodo Solo e Água no Vale do Ivinhema", realizado pela Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), em Deodápolis. O evento continua hoje com o treinamento prático de operadores de máquinas no campo.

Ações de conservação

O Prosolo atua na contenção de processos erosivos por meio de terraceamento, adequação de estradas vicinais, construção de caixas de contenção, bacias de retenção, cascalhamento e restauração da vegetação nativa, recuperando barrancas de rios e nascentes.

Engenheiro-agrônomo Renan Borges, do Prosolo

Durante o Dia de Campo, os participantes acompanharam na prática algumas dessas ações em três estações técnicas montadas na Linha 12, zona rural de Deodápolis. Estiveram presntes participantes de Glória de Dourados, Anaurilândia, Nova Andradina, Ivinhema, Ipezal, Angélica, Dourados, Nova Alvorada do Sul, entre outros.

O engenheiro agrônomo Renan Borges, da equipe do Prosolo, destacou que o programa já recuperou quase 180 mil hectares em Mato Grosso do Sul.

Segundo ele, todos os 79 municípios receberam uma patrulha ambiental composta por motoniveladora, caminhão com caçamba, pá carregadeira e escavadeira hidráulica. Ao todo, o Estado já distribuiu mais de 350 máquinas destinadas exclusivamente a obras de conservação do solo e adequação de estradas vicinais.

As ações priorizam os pequenos produtores que não têm maquinário próprio. Por isso, a parceria com prefeituras e consórcios é essencial para que a demanda chegue até a Semadesc.

Os projetos passam por análise técnica criteriosa. “A câmara técnica avalia cada proposta, apontando ajustes quando necessário. Também contamos com equipes em regiões como Bonito, que elaboram os projetos encaminhados para análise de conformidade”, completou Borges.

Busca ativa dos municípios

Secretário-executivo, Rogério Beretta participou do dia de campo do Prosolo

O secretário-executivo de Desenvolvimento Econômico da Semadesc, Rogério Beretta, destacou a importância da mobilização das prefeituras.

“Quero enfatizar a relevância da busca ativa. No caso de Deodápolis, por exemplo, o então prefeito esteve presente, o Ministério Público solicitou apoio, e conseguimos avançar. Sempre reforço que os municípios devem identificar suas prioridades. Quando visitamos as prefeituras, levamos recursos e equipamentos, mas precisamos que apontem as urgências locais”, afirmou.

Beretta lembrou que o Prosolo começou em Novo Horizonte do Sul, depois se expandiu para Bonito e hoje alcança diferentes regiões do Estado.

“Temos recursos anuais da CESP, com previsão de mais quatro anos, o que garante suporte às ações. Também contamos com consórcios como o Conesul, Cointa e Codevale, fundamentais na gestão dos equipamentos e recursos. Agradeço a todos pela parceria”, finalizou.

Rosana Siqueira, Comunicação Semadesc

Fotos: Mairinco de Pauda