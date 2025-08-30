DOF apreende mais de 15 toneladas de maconha escondidas em carga de milho em MS

Droga avaliada em R$ 31 milhões estava em carreta interceptada na MS-386, na região de fronteira com o Paraguai

Uma ação do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) resultou, na noite de quinta-feira (28), na apreensão de 15,3 toneladas de maconha em meio a uma carga de milho. A droga estava escondida na carroceria de uma carreta Volvo que transitava pela MS-386, entre os municípios de Amambai e Ponta Porã, região de fronteira com o Paraguai.

O veículo, conduzido por um homem de 52 anos, foi abordado durante patrulhamento de rotina. Segundo a corporação, os policiais desconfiaram da carreta e decidiram fazer o retorno para realizar a abordagem.

Durante a entrevista, o motorista alegou que havia carregado a carreta com milho em Ponta Porã e levaria o carregamento até a cidade de Canoinhas (SC). Após vistoria minuciosa, os agentes localizaram diversos fardos de maconha misturados aos grãos, totalizando 15.315 quilos da droga.

Ainda conforme o relato do condutor, ele teria pego a carga já pronta na fronteira e receberia R$ 50 mil para realizar o transporte até o interior de Santa Catarina.

Avaliada em cerca de R$ 31 milhões, a droga foi encaminhada para a Defron (Delegacia Especializada em Repressão aos Crimes de Fronteira), em Dourados. O motorista foi preso em flagrante.

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

A apreensão faz parte das ações do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, uma parceria entre a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul (Sejusp) e o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).

O DOF mantém um canal direto com a população para denúncias anônimas, que podem ser feitas pelo telefone 0800 647-6300, com atendimento 24 horas por dia e sigilo garantido.

MS lidera apreensões de drogas no Brasil

Segundo dados da Sejusp, o Mato Grosso do Sul é o estado brasileiro que mais apreende drogas, devido à sua posição geográfica estratégica, na fronteira com o Paraguai e a Bolívia.

De janeiro a agosto de 2025, já foram retiradas de circulação quase 350 toneladas de entorpecentes no estado. A maior parte desse volume, cerca de 300 toneladas, é composta por maconha.

Comunicação DOF